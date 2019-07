Cremona | fight club organizzati via social Arrestati 7 ragazzi

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Stefano Damiano Ihanno tra i 15 e i 18 anni. Gli scontri eranoattraverso i socia e si svolgevano per strada Settesono stati, con l'accusa di essere gli organizzatori, attraverso i, di un vero e proprioche si svolgeva clandestinamente nelle strade e nelle piazze della città lombarda. Le maxi risse e i pestaggi degli ultimi tempi avevano attirato l'attenzione dei carabinieri che avevano fatto partire le indagine giungendo, in breve tempo, all'individuazione degli organizzatori degli scontri sino alle ordinanze di custodia cautelare di oggi, sabato 6 luglio. Si tratta di sette giovanissimi di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Per quattro di loro è scattato il carcere mentre per gli altri sono arrivati i domiciliari. Gli indagati prendevano di mira anche dei giovanissimo che venivano pestati per strada e le ...

