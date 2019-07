CorSport | Il Napoli sonda il terreno per Maximiliano Lovera

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019)-Argentina. Un legame ricco di suggestioni, storiche, e che altre potrebbe riservarne ancora. Il Corriere dello Sport scrive che gli osservatori delsono volati in Argentina diverse volte per guardare le partite del Rosario Central, club della città in cui è nato Messi. Avevano avuto indicazioni precise: dovevano in particolare tenere d’occhio, 20 anni e 30 presenze in tutto. Nato come attaccante, ha avuto un’evoluzione che lo ha portato ad essere un jolly. In Coppa Libertadores si è espresso bene ed è riuscito a stupire. La trattativa perè nata in queste ore. C’è stato un contatto con il Rosario Central per capire che intenzioni avesse nei confronti del suo giocatore. L’operazione Almendra è troppo dispendiosa e rischiano di essere insostenibili anche le richieste per Elmas. Ilvuole investire in un giovane che ha ampie prospettive di ...

