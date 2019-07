Coppa d’Africa | Nigeria-Camerun 3-2 | i campioni in carica abdicano FOTO

LIVE Nigeria-Camerun 3-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : i Leoni Indomabili stanno per abdicare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Terzo cambio Nigeria: fuori Iwobi, dentro Balogun. 87′ Esce Kunde Malong, entra Jacques: terzo cambio per Seedorf. 85′ Fuori Ighalo, dentro Onuachu: secondo cambio anche per la Nigeria. 84′ Ighalo di testa, Onana toglie la palla dalla porta! Si resta sul 3-2, la Nigeria non riesce a chiudere. 83′ Musa murato da Banana, sfuma il contropiede ...

62′ Primo cambio anche per il Camerun: Mandjeck out, Anguissa in. 60′ Primo cambio Nigeria: fuori Simon, dentro Chukwueze. 57′ Corner di Musa, il Camerun libera. 54′ Contropiede di Fai, N'Jie lancia Bassogog, ma il suo cross è preda della difesa. 51′ Sul contropiede Mandjeck stende Ighalo e si becca il giallo. 50′ Punizione a sorpresa, N'Jie in ...

FINE PRIMO TEMPO. Nigeria-Camerun 1-2 44′ Lancio di Banana, torre di Bahoen, N'Jie controlla, entra in area e batte ancora Akpeyi. Nigeria-Camerun 1-2. 44′ GOOOOLLLLL!!!! VANTAGGIO DEL CAMERUN!!! RETE DI N'JIE!!!! 41′ Bassogog crossa al centro, Bahoken, solo davanti alla porta, pur non colpendo benissimo, batte Akpeyi. Nigeria-Camerun 1-1. 41′ GOOOOLLLL!!!!! ...

40′ Fuorigioco di Ighalo, torna a premere il Camerun. 39′ Musa salta Banana ma poi sbaglia il cross in mezzo. Palla di nuovo al Camerun. 38′ Fallo in attacco. 37′ Corner per i Leoni Indomabili, che ora pressano i nigeriani. 35′ Omeruo prova a spazzare e travolge Fai. Punizione Camerun dal lato corto dell'area di rigore avversaria. 32′ Si riprende al ...

30′ Cooling break. 29′ Altro fallo di Kunde-Malong su Etebo, stavolta scatta il giallo. 28′ Brutto fallo di N'Jie, ma l'arbitro non lo ammonisce. 26′ N'Jie indietro per Kunde-Malong che dal limite dell'area spara alle stelle. 25′ Punizione in mezzo al campo per il Camerun, che non ha fatto più di tanto in avanti dopo il gol subito. 22′ ...

17.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Nigeria e Camerun, valida per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa di calcio: il match tra Super Aquile e Leoni Indomabili inizierà alle ore 18.00. Siamo dalla parte opposta del tabellone rispetto alle partite giocate ieri, nelle quali Senegal e Benin hanno guadagnato l'accesso ai quarti. Le probabili ...

Pronostico Algeria vs Guinea - Coppa d'Africa 07-07-2019 e Formazioni: Coppa d'Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Algeria-Guinea, domenica 7 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente. Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d'Africa in Egitto con la sfida tra il Algeria e la Guinea. L'Algeria ha dominato il gruppo C, vincendo tutte le partite e senza subire reti. All'esordio, Mahrez e soci hanno vinto con il Kenya per 2-0, poi hanno superato ...

Pronostico Madagascar vs RD Congo - Coppa d'Africa 07-07-2019 e Formazioni: Coppa d'Africa, ottavi di finale, analisi, Formazioni e Pronostico di Madagascar-RD Congo, domenica 7 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente. Continua la fase a eliminazione diretta in Coppa d'Africa in Egitto con la sfida tra il Madagascar e la Repubblica Democratica del Congo. Il Madagascar, al debutto assoluto nella massima competizione continentale, è una delle sorprese di questo torneo: ha vinto il gruppo B con 7 ...

Nigeria-Camerun - Coppa d'Africa 2019: orario d'inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni: Terminata la fase a gironi per le nazionali impegnate in Egitto nella Coppa d'Africa 2019 è tempo di cominciare a fare sul serio e uno dei grandi match di questi ottavi di finale è certamente quello di questa sera, sabato 6 luglio, alle 18:00 (ora italiana) tra Nigeria e Camerun, dove chi riuscirà a passare il turno andrà ad affrontare la vincente di Egitto-Sudafrica. Il Camerun è il campione in carica ma ha perso la testa del Gruppo F per via ...

Egitto-Sudafrica - Coppa d'Africa 2019: orario d'inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni: Prosegue questa sera con una delle sfide più attese il programma degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2019. La partita delle 21.00 tra Egitto e Sudafrica rappresenterà il ritorno in campo dei padroni di casa, tra le formazioni che maggiormente hanno convinto nella prima fase e senza alcun dubbio tra le candidate alla vittoria finale. Dopo aver superato il girone a punteggio pieno, con cinque reti segnate e nessuna subita, gli uomini di ...

Coppa d'Africa 2019 - orari e programma delle partite di oggi (sabato 6 luglio). Come vederle in tv e streaming: Seconda giornata di gare negli ottavi di finale della Coppa d'Africa di calcio 2019, in cui si decideranno altre due ammesse tra le migliori otto del continente, dopo due partite ricche di talenti e spettacolo, anche sugli spalti. Entrambe le gare si svolgeranno in Egitto, e saranno proprio i padroni di casa i protagonisti di oggi, con Mohamed Salah e compagni che alle 21 affronteranno in Sudafrica, mentre alle 18 toccherà a Nigeria e ...

Coppa d'Africa - Uganda-Senegal 0-1: Mané regala i quarti ai Leoni della Teranga [FOTO]: Coppa D'AFRICA – E' il Senegal la seconda qualificata ai quarti di Coppa d'Africa. La squadra guidata da Mané vince 1-0, grazie al gol del giocatore del Liverpool. Primi minuti di gara molto nervosi: tanti falli, poco gioco. Al 15′ il Senegal passa in vantaggio con Sadio Mané: bella conclusione di sinistro sul palo lontano a battere il portiere ugandese. Le Gru rispondono con Okwi che scarica un missile dalla ...

Calcio - Coppa d'Africa 2019: Uganda-Senegal 0-1. Sadio Manè decide la sfida ma sbaglia anche un penalty: Il gol al quarto d'ora del primo tempo di Sadio Manè è sufficiente al Senegal per battere l'Uganda per 1-0 negli ottavi di finale della Coppa d'Africa e regalarsi così i quarti contro il Benin, che a sorpresa nel pomeriggio aveva battuto ai calci di rigore il Marocco. anche Manè sbaglia nella ripresa un tiro dal dischetto. Nel primo tempo subito avanti il Senegal: al 15′ azione in velocità fatta di tocchi di prima, ...

22.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 94′ Finisce qui! Senegal ai quarti di finale contro il Benin grazie al gol di Mané dopo un quarto d'ora del primo tempo! 93′ Kateregga fermato da uno strepitoso Koulibaly. 92′ Fallo in attacco di Okwi, sfuma un'altra possibilità per l'Uganda! 91′ Torna in avanti il Senegal che guadagna una ...