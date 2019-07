Coppa d’Africa | Egitto-Sudafrica 0-1 | clamorosa eliminazione per Salah e compagni

LIVE Egitto-Sudafrica 0-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Lorch porta avanti i Bafana Bafana a poco dalla fine! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Veldwjik prende il posto del match winner Lorch. 91′ Dentro Kekana per Furman: primo cambio per il Sudafrica. 90′ 4 minuti di recupero! 89′ Il Sudafrica perde tempo: Salah reclama. 87′ Finale tutto da vivere al Cairo: l’Egitto sta vivendo un incubo. 86′ Contropiede pazzesco dei Bafana Bafana, che con Mothiba si porta verso l’area avversaria, ...

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si avvicina lo spettro dei supplementari per i Faraoni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ L’Egitto non vuole rischiare di allungare il match: fioccheranno occasioni? 79′ Warda subisce fallo al limite: forcing egiziano. 77′ Grande controllo di Trezeguet in area ma capitan Hlatshwayo si supera in difesa. 75′ Mancano 15 minuti: supplementari in vista? 74′ Ottima chiusura di Hlanti su Salah. 72′ LORCH! Inserimento pazzesco su cui risponde ...

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : ritmi blandi durante la seconda frazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Match privo di emozioni in questa seconda frazione. 57′ CHE OCCASIONE PER TREZEGUET! Salah inventa una palla al bacio per Trezeguet che tira di prima: Williams se la ritrova tra le mani. 56′ Il Sudafrica sta facendo giocare male l’Egitto: match bloccato sin qui. 54′ Salah! Pallone murato e poi bloccato da Williams. 52′ ritmi blandi in questo inizio di ...

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si riparte al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Mothiba pressa El Shenawy: il #1 egiziano subisce fallo. 47′ ELNENY! Tiro alto di poco. 46′ Un cambio nell’Egitto: dentro Ahmed Ali, fuori Mohsen. 46′ Si riparte al Cairo! INIZIO SECONDO TEMPO 21.49 Termina la prima frazione con tanto equilibrio in cui l’Egitto ha giocato meglio nei primi minuti sfiorando il gol con il sinistro, quindi nel finale, è ...

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : equilibrio al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Le squadre si studiano: l’Egitto prova a creare mentre il Sudafrica cerca l’occasione per ripartire. 28′ LORCH! Tiro fuori di poco: che bolide! 26′ Squadre lunghe in questo frangente di match: il Sudafrica prova a ripartire contro il muro egiziano. 24′ CHE COSA HA SPRECATO TREZEGUET!! Contropiede partito dai piedi di Salah per il #7 che conclude ...

LIVE Egitto-Sudafrica 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : i Faraoni si giocano la qualificazione al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 L’Egitto ha vinto i due precedenti ufficiali: nel ’96 e nel ’98 ha vinto rispettivamente 1-0 e 2-0 contro i Bafana Bafana. 20.49 Squadre pronte ad entrare in campo al Cairo. 20.46 Domani si sfideranno alle 18 Madagascar e RD Congo e alle 21 Algeria-Guinea. 20.43 Manca sempre meno all’inizio della sfida tra Egitto e Sudafrica: ci saranno sorprese? 20.41 Arbitrerà ...

LIVE Egitto-Sudafrica - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : i Faraoni si giocano la qualificazione al Cairo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29 Contro ci sono i Bafana Bafana, che hanno vinto la competizione nel 1996, un anno dopo quella degli Springboks nella Coppa del Mondo di rugby diventata celebre come rappresentazione della lotta alla apartheid. 20.26 L’Egitto è tornato grande dopo il tris di successi nella Coppa continentale tra il 2006 e 2010. 20.24 Come avvenuto durante le qualificazioni in vista di Russia 2018, ...

LIVE Nigeria-Camerun 3-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : abdicano i Leoni Indomabili! Prosegue il volo delle Super Aquile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Grazie per averci seguito anche oggi, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 19.51 La Nigeria batte ed elimina i campioni in carica del Camerun. FINE SECONDO TEMPO. Nigeria-Camerun 3-2 90′ Terzo cambio Nigeria: fuori Iwobi, dentro Balogun. 87′ Esce Kunde Malong, entra Jacques: terzo cambio per Seedorf. 85′ Fuori Ighalo, ...

Coppa d’Africa - Nigeria-Camerun 3-2 : i campioni in carica abdicano [FOTO] : Coppa D’AFRICA – Il Camerun, campione in carica abdica. Lo fa alla fine di una partita ricca di colpi di scena e ribaltamenti di punteggio. Alla fine è la Nigeria a vincere 3-2 e ad andare ai quarti di finale. Parte bene la Nigeria che pressa e costringe il Camerun a difendersi. Pressione costante che al 19′ porta al gol: mischia in area, ne approfitta Ighalo che, complice la deviazione di Oyongo, batte Onana. A stretto ...

LIVE Nigeria-Camerun 3-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : i Leoni Indomabili stanno per abdicare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Terzo cambio Nigeria: fuori Iwobi, dentro Balogun. 87′ Esce Kunde Malong, entra Jacques: terzo cambio per Seedorf. 85′ Fuori Ighalo, dentro Onuachu: secondo cambio anche per la Nigeria. 84′ Ighalo di testa, Onana toglie la palla dalla porta! Si resta sul 3-2, la Nigeria non riesce a chiudere. 83′ Musa murato da Banana, sfuma il contropiede ...

LIVE Nigeria-Camerun 1-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : spingono le Super Aquile alla ricerca del pari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Primo cambio anche per il Camerun: Mandjeck out, Anguissa in. 60′ Primo cambio Nigeria: fuori Simon, dentro Chukwueze. 57′ Corner di Musa, il Camerun libera. 54′ Contropiede di Fai, N’Jie lancia Bassogog, ma il suo cross è preda della difesa. 51′ Sul contropiede Mandjeck stende Ighalo e si becca il giallo. 50′ Punizione a sorpresa, N’Jie in ...

LIVE Nigeria-Camerun 1-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : N’Jie completa la rimonta prima dell’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO. Nigeria-Camerun 1-2 44′ Lancio di Banana, torre di Bahoen, N’Jie controlla, entra in area e batte ancora Akpeyi. Nigeria-Camerun 1-2. 44′ GOOOOLLLLL!!!! VANTAGGIO DEL CAMERUN!!! RETE DI N’JIE!!!! 41′ Bassogog crossa al centro, Bahoken, solo davanti alla porta, pur non colpendo benissimo, batte Akpeyi. Nigeria-Camerun 1-1. 41′ GOOOOLLLL!!!!! ...

LIVE Nigeria-Camerun 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ighalo spacca la partita!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Fuorigioco di Ighalo, torna a premere il Camerun. 39′ Musa salta Banana ma poi sbaglia il cross in mezzo. Palla di nuovo al Camerun. 38′ Fallo in attacco. 37′ Corner per i Leoni Indomabili, che ora pressano i nigeriani. 35′ Omeruo prova a spazzare e travolge Fai. Punizione Camerun dal lato corto dell’area di rigore avversaria. 32′ Si riprende al ...

LIVE Nigeria-Camerun - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : 1-0. Ighalo spacca la partita!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ Cooling break. 29′ Altro fallo di Kunde-Malong su Etebo, stavolta scatta il giallo. 28′ Brutto fallo di N’Jie, ma l’arbitro non lo ammonisce. 26′ N’Jie indietro per Kunde-Malong che dal limite dell’area spara alle stelle. 25′ Punizione in mezzo al campo per il Camerun, che non ha fatto più di tanto in avanti dopo il gol subito. 22′ ...