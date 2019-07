Coppa America | il Brasile nettamente favorito sul Perù

Coppa America - l’Afa sospetta l’interferenza di Bolsonaro nel ko con il Brasile [DETTAGLI] : La Federazione calcistica argentina (Afa) ha chiesto che la società che fornisce la tecnologia di assistenza video all’arbitraggio (Var) si pronunci sulle presunte interferenze dei servizi di sicurezza del presidente del Brasile sul sistema di comunicazione tra gli arbitri. I sospetti si riferiscono alla semifinale Brasile-Argentina, vinta 2-0 martedì dalla Seleçao, alla presenza del presidente Jair Bolsonaro, che era nella tribuna ...

Coppa America - le quote di PlanetWin365 : finale senza storia… : Roma, 5 luglio 2019 – A un passo dalla storia. Il Perù ha raggiunto a sorpresa la finale di Copa America. Non ci arrivava dal 1975 (ebbe la meglio sulla Colombia). Merito del commissario tecnico Ricardo Gareca, 61 anni e 61 gare col Perù (primatista di sempre a Lima), ex compagno di Maradona al Boca. El Tigre aveva già sorpreso tutti dopo aver riportato il Perù al Mondiale del 2018, dopo 36 anni di assenza. I peruviani sognano il terzo ...

Finale di Copa America e Coppa d’Africa nel weekend di DAZN : programmazione weekend DAZN. Sarà un weekend ricco di emozioni per gli appassionati di calcio su DAZN. Il piatto forte è rappresentato dalla Copa America, una delle grandi esclusive estive della piattaforma di streaming. Sabato alle 21:00 Argentina e Cile, finaliste delle ultime due edizioni del torneo, si sfidano per il terzo posto nella competizione, premio di […] L'articolo Finale di Copa America e Coppa d’Africa nel weekend di ...

Perù travolge Cile 3-0 - in finale di Coppa America dopo 44 anni : dopo aver eliminato a sorpresa l'Uruguay ai quarti, il Peru' si supera. Questa volta le vittime sono i campioni in carica del Cile

Coppa America - caos Brasile-Argentina : reclamo AFA alla Conmebol : La semifinale di Coppa America tra Brasile e Argentina continua a lasciare polemiche, in particolar modo furia di Messi subito dopo il fischio finale per l’arbitraggio dell’ecuadoriano Rody Zambrano ma anche per il comportamento degli assistenti al Var. Adesso è stato presentato un documento ufficiale della Federcalcio argentina (AFA) che ha inviato una protesta alla Conmebol (la Confederazione del calcio ...

CorSport : il futuro di Allan resta in azzurro. Prima - però - la finale di Coppa America : Per il Corriere dello Sport Allan resta un punto fermo nel centrocampo del Napoli. Ci sono suoi estimatori un po’ ovunque, certo, ma anche tutti i presupposti perché la sua avventura continui in azzurro. Prima, però, c’è la finale di Coppa America, domenica a Rio. Nella competizione ha giocato complessivamente 101 minuti: 20 col Perù, 71 col Paraguay e 10 con l’Argentina. Lui non vede l’ora di giocare nella città in cui è nato. Nella scorsa ...

VIDEO Cile-Perù 0-3 - highlights - gol e sintesi Coppa America : campioni in carica affondati dalla Blanquirroja : E’ un 3-0 che non ammette repliche quello della Blanquirroja all’Arena do Gremio (Brasile). Il Perù strapazza il Cile nella semifinale della Copa America 2019 e raggiunge nell’atto conclusivo la Seleçao. Le marcature di Edison Flores al 21′, di Yotun al 38′ e di Paolo Guerrero al 91′ hanno piegato i campioni in carica, guadagnandosi l’atto conclusivo. Un match dal sapore della rivincita ricordando quanto ...

Coppa America - impresa del Perù : 3-0 al Cile e finale conquistata : Coppa America – Il Perù compie l’impresa. La Blanquirroja domina in semifinale contro il Cile e vola in finale dove troverà il Brasile. Nel “Clasico del Pacifico” partono subito bene i biancorossi che sfiorano il gol con Cueva dopo soli 2′. Il primo tempo è un monologo del Perù. Al 20′ Flores sfiora il gol, al 21′ lo stesso attaccante esterno trova il gol del vantaggio su sponda di Carrillo. Al ...

Brasile in finale di Coppa America - Zico : “tifo per Paquetà” : “Paqueta’ e’ il giocatore brasiliano piu’ forte che gioca in serie A. Faccio il tifo perche’ diventi un campione perche’ e’ anche un bravo ragazzo. L’ho visto cominciare nel Flamengo a 15 anni, e’ un giocatore che puo’ crescere e mi auguro che possa diventare un grande professionista e un grande centrocampista. E’ un calciatore che e’ abituato ad essere grintoso ...

Brasile Argentina 2-0 - prima finalista in Coppa america : Un "Clasico" sudamericano caldo e non privo di polemiche. Alla fine e' il Brasile a far festa dopo il successo per 2-0

Coppa America - la promessa di Stephanie Cayo è hot : la ‘ricompensa’ in vista di Cile-Perù : Si è giocata la prima semifinale valida per la Coppa America, successo da parte da parte del Brasile contro l’Argentina, 2-0 il risultato finale ed adesso i verdeoro attendono la vincente tra Cile e Perù. Ad infiammare la vigilia è stata la sexy Stepanie Cayo, protagonista della serie Netflix “Il club dei cervi”, su Twitter ha scritto un post che ha scatenato tifosi e non solo. “Darò un bacio al giocatore del Perù ...

VIDEO/ Brasile Argentina - 2-0 - : highlights e gol - Verdeoro in finale! - Coppa America - : VIDEO Brasile Argentina, risultato finale 2-0,: highlights e gol della semifinale della Coppa America 2019. I Verdeoro sono i primi finalisti.

Coppa America - Brasile in finale : le parole del Ct Tite a fine gara : Il Brasile vince e vola in finale. Nel ‘Superclasico’ in Coppa America, i verdeoro hanno la meglio dell’Argentina e sognano il ritorno alla vittoria che manda da 12 anni. A fine match, le parole del tecnico Tite. “Una grande squadra si fa con la testa, il corpo risponde solo se i giocatori mostrano grande forza mentale. Oggi hanno risposto bene alla pressione. E’ stata una grande partita tra due squadre con ...

Coppa America - Argentina KO. Scaloni : “Siamo stati superiori al Brasile” : Argentina KO. Niente finale per l’Albiceleste, sconfitta in semifinale dal Brasile paese ospitante. 2-0 firmato Gabriel Jesus e Firmino. Messi ancora a secco con l’Argentina: l’annuncio sul futuro a fine gara Il Ct dei biancocelesti Lionel Scaloni ha detto che la sua squadra è stata superiore agli avversari nonostante la sconfitta: “Abbiamo fatto una grande partita e siamo stati superiori al Brasile“, ha detto il tecnico ...