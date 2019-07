Contratto di Governo Lega-M5S | attuazione al 17% | «efficienza» sui migranti

Conte : “Serve una ‘manovra contiana’ e ricognizione del Contratto di governo” : Quella che serve all’Italia è “una ‘manovra contiana‘”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde con una battuta a chi gli chiede conto dell’ipotesi di una ‘manovra trumpiana‘ lanciata lunedì da Matteo Salvini in visita a Washington. Da Napoli il premier si ritrova a dover ribadire la compattezza dell’esecutivo, dopo un’altra giornata di botta e risposta tra il ministro dell’Interno e ...

Su Radio Radicale violato il Contratto di governo : “Luigi abbiamo un problema”. La notizia corre di telefono in telefono, fino a raggiungere in brevissimo tempo quello del leader. Il governo è andato sotto in commissione Bilancio e Finanze alla Camera. Non solo: è andato sotto sui fondi a Radio Radicale. Non solo: è andato sotto sui fondi a Radio Radicale con il voto decisivo della Lega, che si è schierata con le opposizioni.Il capo politico freme di ...

Alessandro Di Battista sferza Tria : "I minibot sono nel Contratto di governo - lo ha letto?" : Alessandro Di Battista torna nel dibattito politico per dire la sua sui debiti dello Stato con le imprese e l’idea di creare dei minibot per pagarli. L’ex deputato M5S usa Facebook, in un lungo post analizza dal suo osservatorio esterno l’attualità italiana, soprattutto quella delle istituzioni.“In attesa di ottenere parecchi miliardi di euro - scrive - effettuando le seguenti azioni: 1. Revoca delle concessioni ...

Di Battista contro Tria : “i minibot sono del Contratto di governo” : Alessandro Di Battista si chiede se Tria abbia letto o meno il contratto di governo visto che i minibot sono presenti nel testo “fondamentale” dell’accordo tra Lega e M5s. La proposta dei minibot come pagamento dei crediti che le imprese (a cominciare dalle piccole e medie) vantano con la Pubblica Amministrazione, sembra non entusiasmare tanto il ministro Tria: con la Ue sarà trovato l’accordo sullo squilibrio dei conti ...

Boccia dà l’altolà al Contratto Lega-M5s : "Governo cambi agenda - serve visione strategica" : Dopo le critiche all’azione dell’esecutivo mosse dai Giovani di Confindustria, che hanno parlato di una "campagna elettorale permanente" a scapito del paese, il leader della maggiore associazione degli industriali italiani, Vincenzo Boccia, rincara la dose: basta con "l’agenda del contratto di governo", va cambiata, bisogna passare "a una visione e una strategia per il Paese", ad oggi assente. ...

Governo - Salvini evoca il rimpasto : “Se serve squadra più compatta e revisione del Contratto io sono disponibile” : Cambiamenti all’orizzonte nel Governo. L’ipotesi rimpasto non è più un tabù neanche per Matteo Salvini. Dopo il risultato delle Europee, il leader della Lega è andato ripetendo che userà “questi voti per cambiare le regole dell’Ue, non per chiedere posti in più a Roma”, come ha ribadito anche oggi a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara D’Urso però ha anche aggiunto che “se ci fosse necessità di una ...

Conflitto d’interessi - Cantone : “Serve legge”. E Bonafede : “Per la Lega non è priorità? C’è nel Contratto di governo” : “Serve una normativa di sistema sul Conflitto d’interessi, più volte annunciata in questi anni”. A rivendicarlo, il numero uno dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, nel corso della relazione annuale dell’Anac. “Allo stato, infatti, le armi per sterilizzare i conflitti di interesse sono decisamente spuntate; in tante occasioni sono state segnalate possibili (e gravi) situazioni di conflitti di interesse ...

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : Chi tradisce il Contratto di governo tradisce il Paese : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna a rassicurare Giuseppe Conte dopo il suo appello di ieri: "Nessuno vuole vivacchiare", garantisce. Ma lancia anche un chiaro messaggio al leader della Lega Matteo Salvini: "Chi tradisce questo contratto tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che continuano a credere in questo governo".

A un anno dall’insediamento - che ne è stato del “Contratto di governo”? : Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini (foto: Antonio Masiello/Getty Imag 01/06/2019 – 01/06/2019. È passato un anno dall’insediamento dell’esecutivo gialloverde di Giuseppe Conte: è tempo di fare un primo bilancio. Il governo del cambiamento, come si è ribattezzato, è riuscito a trasformare l’Italia? Quanti degli obiettivi contenuti nel contratto di governo – il documento che Movimento 5 stelle e Lega hanno ...

Contratto di governo : in un anno l’esecutivo LegaM5S ha mantenuto circa una promessa su dieci : Solo il 12% degli impegni sanciti dal Contratto di governo è stato portato a termine ad un anno dall'insediamento dell'esecutivo di Lega e Movimento 5 Stelle a palazzo Chigi. Un progetto di fact-checking di Pagella Politica ha dimostrato che al momento è stata mantenuta una promessa ogni dieci giorni, un ritmo con il quale, se mantenuto, a fine legislazione si arriverà a rispettare il 60% del Contratto.

Il test Rixi-Siri e quel Contratto di governo tirato di qua e di là : Il caso del sottosegretario leghista Rixi potrebbe avere effetti dirompenti per la maggioranza. E sulla scia del caso Siri un altro dato va rilevato: la cronica debolezza della formula originaria del contratto di governo...

Rixi - se condannato per peculato via dal governo : è scritto nel Contratto. Ma la Lega : “Resterà al suo posto in ogni caso” : Il contratto di governo parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato. Esattamente la stessa situazione in cui rischia di trovarsi Edoardo Rixi da giovedì prossimo. Nonostante tutto, però, la Lega batte i punti sul tavolo. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di condanna Rixi rimarrà al suo posto. In questo modo il Carroccio, però, violerebbe il ...

Di Maio : "Non mi dimetto - ho chiesto a Conte subito un vertice di governo | Il Contratto non si cambia" : Il leader M5s dopo la sconfitta elettorale: "Non rinunciamo a dire in questo governo le cose con cui non siamo d'accordo, ad arginare cose che non sono nel contratto".

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Maggio : I leghisti sperano di arrivare al 30% così da ridiscutere i punti del Contratto di governo con l’alleato a Cinque Stelle : Lobby&affari Trivelle, la Lega ci riprova con il segnale ai petrolieri Favori – Bloccato il tentativo di far saltare la moratoria siglata col M5S, ma la guerra è solo rimandata. Le rassicurazioni di Giorgetti ai colossi di Luisiana Gaita Le corna della sinistra di Marco Travaglio Per dire come siamo ridotti, sui social e dunque sui giornaloni impazza un appassionante dibattito sul seguente tema: la sinistra (con la s ...