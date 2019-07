Concorso scuola straordinario e Pas | Bussetti dà l' ufficialità | ' ' l decreto a luglio'

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Gli insegnanti precari, nelle ultime settimane, sono stati appoggiati dai sindacati legati al mondo scolastico i quali hanno chiesto delle misure per facilitare la stabilizzazione dei docenti. In particolare avevano incitato il Premier, Giuseppe Conte, a rispettare gli impegni che il Governo aveva preso nei confronti dei precari: ''Vogliamo ricordare al Premier gli accordi presi lo scorso 24 aprile a Palazzo Chigi - si leggeva sui siti dei sindacati in un comunicato stampa unitario - tra cui in particolar modo quello di prendere in considerazione l’esperienza lavorativa dei precari, individuando delle procedure che favoriscano l’immissione in ruolo dei docenti che lavorano nell'ambito scolastico da più di tre anni''. Prontamente arrivata la risposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, in particolare, del ministro Marco....

