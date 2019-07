Con Tre potete comprare Huawei P30 - P30 Pro e Mate 20 Pro pagandoli dopo l’estate : Lunedì 8 luglio 2019 Tre Italia estenderà la promozione Paghi dopo l'Estate agli smartphone top di gamma di Huawei: parliamo di P30, P30 Pro e Mate 20 Pro L'articolo Con tre potete comprare Huawei P30, P30 Pro e Mate 20 Pro pagandoli dopo l’estate proviene da TuttoAndroid.

Fenomeni estremi in Puglia : dall'inizio dell'anno 6 grandinate Con danni ingenti all'agricoltura : Nonostante una prima parte d'estate ampiamente stabile e all'insegna del caldo, non sono mancati in Puglia Fenomeni atmosferici violenti, che hanno provocato inevitabili danni all'importantissimo...

Huawei Conferma il proprio impegno Con Android - mentre il governo USA non sembra collaborativo : Il presidente del Consumer Business Group di Huawei in Europa occidentale conferma l'impegno della compagnia con Android, nonsotante il governo USA remi contro. L'articolo Huawei conferma il proprio impegno con Android, mentre il governo USA non sembra collaborativo proviene da TuttoAndroid.

Valentina Ferragni Contro il body shaming e le altre storie della settimana : Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 luglio)Le storie della settimana (1-5 ...

PAURA D'AMARE - LA7/ Streaming video del film Con Al Pacino e Michelle Pfeiffer : PAURA D'AMARE su La7 oggi venerdì 5 luglio, alle ore 21.15. Un film del 1991 diretto e prodotto da Garry Marshall e con Al Pacino, Michelle Pfeiffer

Nuoto - Europei junior Kazan 2019 : fantastiche azzurre - altre tre medaglie Con Giulia Salin (oro) - Costanza CocConcelli e la staffetta 4×100 mista! : Nei Campionati Europei juniores in corso a Kazan in Russia l’Italia esce dalla terza giornata di gare con altre tre medaglie, una per tipo, tutte ottenute dalle nostre ragazze; questa rassegna continentale sta sorridendo parecchio ai nostri colori, visto che abbiamo già raggiunto la doppia cifra di podi di cui la metà sono ori. La prima gioia di giornata è arrivata nei 50m dorso femminili da Costanza Cocconcelli, abile a replicare il ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fabbiano perde in tre set Con Verdasco - avanza in quattro partite Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata Wimbledon 2019. Cominciano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Thomas Fabbiano va a caccia di un sogno contro Fernando Verdasco. Il pugliese cerca la prima qualificazione della sua carriera negli ottavi di finale di uno Slam e per raggiungere la seconda settimana ai Championships servirà superare il veterano ...

Wimbledon 2019 : Thomas Fabbiano costretto alla resa Contro Verdasco. L’azzurro ko in tre set nel terzo turno : L’avventura di Thomas Fabbiano (n.89 del mondo) a Wimbledon termina qui. L’azzurro esce di scena nel terzo turno dei Championships sconfitto dallo spagnolo (n.37 del ranking) Fernando Verdasco con il punteggio di 6-4 7-6 (1) 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match nel quale la maggior profondità dell’iberico, soprattutto con il dritto, ha fatto la differenza nello scambio. Vero è che l’azzurro comunque è stato ...

Nintendo parla di VR - giochi in streaming e nuova Console : Nonostante le vendite della Switch procedano a gonfie vele e lo stesso vige per il supporto da parte dei publisher, Nintendo sta già pensando alla prossima generazione di console. In una recente intervista Miyamoto e il presidente della compagnia hanno parlato della VR, giochi in streaming e nuovi controller. Nintendo pensa alla prossima console Miyamoto afferma: Penso che il gioco in streaming sarà sempre più ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fabbiano perde in tre set Con Verdasco - fuori Wozniacki - avanti Svitolina e Raonic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata Wimbledon 2019. Cominciano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Thomas Fabbiano va a caccia di un sogno contro Fernando Verdasco. Il pugliese cerca la prima qualificazione della sua carriera negli ottavi di finale di uno Slam e per raggiungere la seconda settimana ai Championships servirà superare il veterano ...

Redmi 7A è uno smartphone vecchio seCondo Realme : i motivi spiegati in tre tweet : Il mercato indiano è per gli smartphone uno dei più fiorenti al mondo. È lì che parecchi brand vedono un'opportunità per dare grande impulso alle vendite L'articolo Redmi 7A è uno smartphone vecchio secondo Realme: i motivi spiegati in tre tweet proviene da TuttoAndroid.

La seConda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo : La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo: ecco le ultime indiscrezioni trapelate grazie al codice dell'app Google fotocamera. L'articolo La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo proviene da TuttoAndroid.

Caos Csm - tre sostituti procuratori di Rimini e Padova denunciano Fuzio per le telefonate (intercettate) Con Palamara : Per ora ce ne sono tre, ma l’elenco potrebbe allungarsi nei prossimi giorni. Si tratta delle denunce arrivate alla Procura di Perugia nei confronti del procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, che ieri (4 luglio) ha comunicato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la sua decisione di essere messo a riposo anticipato dopo il coinvolgimento nel caso dell’inchiesta per corruzione contro il pm Luca Palamara. A ...

La California Continua a tremare : lungo sciame sismico dopo il terremoto avvertito da Las Vegas a Los Angeles [GALLERY] : Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle scorse ore in California: è stata di magnitudo 5.4 gradi della scala Richter secondo il servizio geologico americano USGS. Ieri, nella stessa zona, era stata registrata un scossa di magnitudo 6.4 che ha innescato un lungo sciame sismico, che prosegue ancora adesso, con eventi di minore entità. Venticinque anni dopo il sisma che provocò 57 morti, nel sud della California, è tornata la paura ...