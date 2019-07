calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Ildell’Associazione Italiana Arbitri si è riunitoper definire i responsabili degli organi tecnici: confermato Trentalange responsabile del settore tecnico, Nicola Rizzoli designatore di Can A con Gava e Stefani, con l’inserimento di Danilo Giannoccaro. In Can B confermati Emidio Morganti designatore con Brighi e Di Fiore. Per la Can Pro, al posto di Giannoccaro, subentra come designatore Antonio Damato, assieme ai nuovi Di Liberatore e Ostinelli, confermati Paolo Calcagno e Maurizio Ciampi. Confermati i designatori di Can D, Matteo Simone Trefoloni, di Cai, Andrea Gervasoni, e Can 5, Angelo Montesardi. “Siamo pronti per le nuove sfide che ci attendono nella prossima stagione, siamo certi che sara’ una stagione importantissima. Ci faremo trovare preparati e faremo bella figura”, ha affermato ancora. “Il ...

AIA_it : Riunito a Roma il Comitato Nazionale #AIA per deliberare le nomine degli organi tecnici nazionali ed i presidenti r… - matteosalvinimi : Appena concluso al @Viminale il Comitato nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica dedicato alla Campania. Al… - CalcioWeb : Comitato Nazionale AIA riunitosi questa mattina: tutte le novità, le parole di Nicchi e Rizzoli -