Come si è divisa l' Italia di Twitter sull' arresto di Carola Rackete 

Lavora Come vigile del fuoco ma - tolta la divisa - diventa una modella super sexy : Si chiama Presley Pritchard ed è una ragazza che Lavora nel corpo dei Vigli del fuoco in Montana, negli Stati Uniti. Una ragazza bellissima, Presley, che, come molte donne, tiene al suo aspetto fisico e va in palestra, fa attività fisica e fa tutto ciò che serve per avere una forma fisica smagliante.\\ Oltre a fare il nobile lavoro del vigile del fuoco, Presley fa anche la modella e posta le sue foto sui social. Non c’è niente di male, direte ...