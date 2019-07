Casting per una serie televisiva di Luca Guadagnino e per Christmas Carol il Musical

Casting per programmi di Maria De Filippi e per l'agenzia Le Perle delle Muse : Sono attualmente in corso le selezioni per programmi legati a Maria De Filippi, ovvero Giortì, una nuova trasmissione che andrà in onda su LA5 e sarà condotta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis, e per il Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per alcuni eventi a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse. Witty tv Sono tuttora aperte le selezioni per un nuovo programma prodotto ...

Casting per un film di Giuseppe Lo Conti e lo spettacolo 'Super Fantasy' : Sono in corso i Casting per la ricerca di ruoli principali, secondari e comparse, per la realizzazione di un nuovo film diretto da Giuseppe Lo Conti. Sono inoltre aperte le selezioni di ballerini e ballerine per uno spettacolo dal titolo Super Fantasy, di Federica Lardo. Haunted Identity Per il film diretto dall'ormai affermato regista Giuseppe Lo Conti (Un Mese e Come un uomo) e dal titolo Haunted Identity, sono aperte le selezioni per la ...

Casting per il film 'Stalking Story' e per un musical di Teatro Palapartenope : Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. Sono in particolare tuttora aperte le selezioni per un film dal titolo Stalking Story - Amore Criminale e per un musical del Teatro Palapartenope di Napoli. Stalking Story - Amore criminale Per la realizzazione del film dal titolo Stalking Story, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e figuranti, di età compresa tra 7 e 70 anni. Le ...

Casting per il film 'The Big Other' - diretto da Jan Schomburg : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di interpreti, danzatori e danzatrici, per la realizzazione di un film dal titolo The Big Other, diretto dal noto regista Jan Schomburg. Le riprese in questione verranno effettuate prossimamente a Roma, dove peraltro si svolgeranno a breve i relativi Casting. Il film verrà prodotto da X-filme Creative Pool & Madeleine srl. Il film Per la realizzazione di un importante film, con ...

Casting per il film 'I migliori anni' di Gabriele Muccino e per un video promozionale : Sono in corso le selezioni per la realizzazione di alcune riprese del nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino e dal titolo 'I migliori anni'. Nel cast, tra gli altri, anche Emma Marrone, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart. Sono inoltre in corso le selezioni per realizzare il video promozionale di una importante azienda vinicola con riprese da effettuarsi in Toscana. 'I migliori anni' Sono ...

Casting per le riprese italiane di un film di Christopher Nolan con Michael Caine : Sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse (ambosessi maggiorenni e di età non superiore a 70 anni), per le riprese da effettuarsi in Italia del film dal titolo Tenet. Si tratta di un action movie, nonché di una importante produzione cinematografica internazionale diretta dal noto regista Christopher Nolan, con un cast di eccezionale livello. Il film Per la realizzazione di alcune scene dell'importante film dal ...

Casting per un corto legato alla University of Southern California e per Colourbook : Sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici, per la copertura di ruoli principali e di supporto, finalizzate alla realizzazione di uno short film dal titolo Arcana e correlato alla University of Southern California di Los Angeles. I Casting si terranno a Milano e a Verona, mentre le riprese verranno poi effettuate nel capoluogo veneto. Sono inoltre aperte le selezioni per la campagna pubblicitaria Back To School di Colourbook ...

Casting per un programma di Italia Uno con i PanPers e Diletta Leotta e per MG Fiftyone : Selezioni aperte per un nuovo programma che andrà in onda a breve su Italia Uno, condotto dai PanPers, Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Sono inoltre tuttora aperti i Casting di MG Fiftyone per due spot pubblicitari le cui riprese verranno poi effettuate tra Milano e zone limitrofe. W Radio Playa Rimini Sono attualmente in corso le selezioni per un programma televisivo con Andrea Pisani e Luca Peracino, meglio conosciuti come i PanPers, ben ...

Casting per un film della Ainom Films e per un cortometraggio da girare in Calabria : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attrici e attori per realizzare un interessante film, di genere 'commedia noir', prodotto da Ainom films e diretto dai registi Mario Garofalo e Lorenzo Ceva Valla, che sono anche i fondatori della casa di produzione. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un cortometraggio di produzione indipendente, le cui riprese verranno poi effettuate in ...

Casting di Cineworld per un film e una serie TV e di Samarcanda per villaggi turistici : Sono tuttora in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla realizzazione di una importante produzione cinematografica e di una serie televisiva. Sono inoltre attualmente ancora aperte le selezioni di Samarcanda, una importante società del mondo dell'intrattenimento, per la ricerca di figure varie per numerosi villaggi turistici. Selezioni Cineworld Roma Per realizzare un importante progetto di carattere cinematografico, ...

Casting per un nuovo programma di Mediaset in onda su Italia Uno e per Fondazione Aida : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di concorrenti, residenti in Riviera Romagnola o in vacanza in zona, per realizzare una nuova trasmissione televisiva prodotta da Magnolia e che andrà poi in onda su una delle principali reti Mediaset, ovvero Italia Uno. Sono inoltre in corso le selezioni di tecnici di teatro, in possesso di particolari caratteristiche, per la Fondazione Aida. Un nuovo programma TV Per la ...

Casting per 'Generazione giovani' su Rai 2 e per uno spettacolo di Patrizio Cigliano : Sono in corso i Casting per la ricerca di giovani opinionisti per un importante programma di Rai 2, condotto da Milo Infante, e per uno spettacolo teatrale diretto da Patrizio Cigliano. Generazione Giovani Per il programma dal titolo Generazione Giovani, condotto da Milo Infante e in onda su Rai 2, sono attualmente in corso le selezioni. Si ricorda che si tratta di un programma televisivo con 20 giovani, protagonisti di interessanti ...

Casting per una produzione cinematografica internazionale e per GiZa Eventi : Sono aperti i Casting per la ricerca di comparse per una produzione cinematografica di livello internazionale da girare in Costiera Amalfitana. Sono inoltre tuttora aperte, da parte dell'agenzia GiZa Eventi, le selezioni di hostess per alcune importanti iniziative. Una produzione cinematografica Per la realizzazione di una importante produzione cinematografica di livello internazionale sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Le ...

Casting per produzioni cinematografiche di Coop Calabria e per un corto da girare a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie, di livello anche non professionistico, per la realizzazione di alcune importanti produzioni di carattere cinematografico di Coop Calabria Film. I prossimi Casting si svolgeranno nei pressi di Reggio Calabria. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici, da parte di Patroclo Film, per realizzare un interessante cortometraggio le cui riprese verranno ...