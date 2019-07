Carola Rackete querela Salvini Ministro | ' Ha provato a uccidere militari italiani'

Sea Watch - Salvini sfida Carola Rackete : “Ci vediamo in Tribunale” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta la querela nei suoi confronti annunciata dalla comandante della Sea Watch, Carola Rackete: "Non vedo l'ora di incontrarla in Tribunale. Di guardare in faccia una che ha provato a uccidere dei militari italiani". Per il vicepresidente del Consiglio Rackete a quest'ora avrebbe dovuto già essere stata espulsa.Continua a leggere

Anche J-Ax sostiene Carola Rackete ed attacca Salvini durante un concerto : Dopo Emma Marrone, Anche il cantante J-Ax, ex frontman degli Articolo 31, si schiera con Carola Rackete ed attacca il Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco del Sonic Parck, a Bologna, nel corso di un suo concerto. Difende la condotta della capitana della Sea Watch 3 affermando: "Io sto con Carola, l'ho Anche postato su Instagram ed ho ricevuto squallidi ed arroganti commenti, come al solito. Forse non lo sapete ma gli eroi di oggi sono ...

Sea Watch - Carola Rackete in copertina su Der Spiegel - Meloni : 'Tutto programmato' : Il caso Sea Watch continua a far parlare. L'idea che qualcuno abbia forzato il blocco navale italiano nei confronti delle Ong ha sollevato diverse opinioni a livello internazionali e per qualcuno Carola Rackete è diventato una sorta di simbolo. Il fatto che sia finita al centro di una vicenda giudiziaria ha ulteriormente potenziato i riflettori che le sono piovuti addosso e diversi media internazionali le hanno dedicato molto spazio. Il giornale ...

Matteo Salvini sfida Carola Rackete : "Non vedo l'ora di guardarla in faccia in tribunale" : La vicenda è nota. Non paga di aver violato numerose leggi italiane, di aver speronato la Guardia di Finanza e di averla fatta franca, Carola Rackete, la comandante di Sea Watch 3, ha deciso di querelare Matteo Salvini per diffamazione. La comunicazione è arrivata dall'avvocato della ragazza tedesca

Voglio restare in Italia! Carola Rackete non si nasconde - ecco dove andrà a vivere : Carola Rackete è convinta di non aver commesso reati e, per questo, non ha intenzione di fuggire. Dopo la sentenza del gip di Agrigento che ha fatto cadere le accuse nei suoi confronti e ha disposto la sua liberazione dai domiciliari a Lampedusa. Carola Rackete ha fatto sapere che resterà ancora in Italia. Una scelta che il padre, Ekkehart Rackete, ritiene pericolosa e “non del tutto sensata”. Lo ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata ...

Carola Rackete sfida Matteo Salvini : "Ho abbattuto il muro sovranista - io un esempio per i giovani" : Carola Rackete sfida Matteo Salvini e si dice pronta a rifare tutto: "Non ho sbagliato ad entrare nel porto e nelle acque territoriali. L’unico errore è stata la collisione, nata dalla fatica. Comunque rifarei tutto quello che ho fatto, perché era il mio dovere" dice in una intervista a La Repubblic

Carola Rackete : «La grandezza di quel che ho fatto» : Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3Sea Watch 3«Bugie». Carola Rackete, la capitana tedesca che Repubblica ha raggiunto nella località segreta nella quale si è nascosta per evitare l’assedio di telecamere e giornalisti, ha liquidato così le illazioni di Matteo Salvini. «Bugie». «Mio padre è in pensione e lavorava in una compagnia che produce giubbotti ...

Le interviste di Carola Rackete a Repubblica - Guardian e Der Spiegel : La capitana della Sea-Watch ha rilasciato un'intervista ad alcuni giornali europei. Der Spiegel le ha dedicato anche la copertina dell'ultimo numero di luglio mentre è stata Repubblica a raccogliere per l'Italia la sua testimonianza: “Non è vero che sono ricca, mio padre è un conservatore e abbiamo idee diverse. Salvini? Il tono delle sue idee è pericoloso” "Abbiamo abbattuto un muro. Quello innalzato in mare dal Decreto ...

Sondaggio di Nando Pagnoncelli su Sea Watch : "Gli italiani per la linea dura - non stanno con Carola Rackete" : La vicenda Sea Watch è stata molto seguita dagli italiani, due su tre (63%) con molta attenzione e il 29% ne ha almeno sentito parlare. Come nel caso della Diciotti, scrive Nando Pagnoncelli nel suo Sondaggio per il Corriere della Sera "gli italiani si confermano nettamente a favore della linea dell

Come si è divisa l'Italia di Twitter sull'arresto di Carola Rackete : #CarolaRackete e #SeaWatch rimangono anche questa settimana gli argomenti più discussi su Twitter. L'arresto e il successivo rilascio della Capitana della SeaWatch hanno contribuito a generare un totale di 70mila tweet, oltre 384mila retweet e un tasso di engagement pari al 3% (molto alto, a fronte di una media Twitter di circa l'1,25%). Fra gli hashtags più utilizzati, oltre ai prevedibili #CarolaRackete e #SeaWatch spiccano ...

Carola Rackete : "Salvini ha violato i diritti umani. Il governo tedesco? Mi ha lasciato sola" : È tempo di interviste per Carola Rackete. Dopo l'avventura in mare con la Sea Watch, i giorni di arresti domiciliari ad Agrigento, gli interrogatori e le polemiche con Matteo Salvini, la 31enne tedesca ha rilasciato delle interviste con importanti testate, in particolare con il settimanale Der Spiegel e con la Repubblica, che le pubblicheranno nei numeri di domani.Der Spiegel ha già diffuso la copertina in cui c'è proprio il volto di Rackete, ...

Carola Rackete QUERELA SALVINI/ Capitana Sea Watch 'Non sono ricca né molto tedesca' : Il legale di CAROLA RACKETE 'denuncia a Matteo SALVINI, propaganda truculenta'. Attacca SALVINI ma anche la Germania e smentisce le voci 'Non sono ricca'.

Sea Watch 3 - parla Carola Rackete : “Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania. La politica di Salvini viola i diritti umani” : Critiche a Matteo Salvini, alle sue politiche sulle migrazioni e anche al suo linguaggio. E allo stesso tempo una stilettata alla Germania, perché non ha fatto nulla per aiutare lei e i 40 migranti che erano a bordo della Sea Watch 3. Carola Rackete parla per la prima volta dopo l’arresto non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In un colloquio con lo Spiegel e il Guardian, la comandante della nave della ong al centro ...