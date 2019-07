Cambiamenti climatici | lo scioglimento del permafrost è peggiore di quanto si pensasse

Ice On Fire : su Sky il docu-film prodotto da Leonardo Di Caprio sui danni derivanti dai Cambiamenti climatici : Ice On Fire I cambiamenti climatici, in grado di distruggere la nostra civiltà, possono essere invertiti dall’avvento delle nuove tecnologie? E’ questa la domanda basilare a cui tenterà di rispondere Ice On Fire, il documentario prodotto per HBO dall’attore – premio Oscar per The Revenant – Leonardo Di Caprio, che sarà la voce narrante del racconto. Contenuto all’interno del ciclo Il racconto del reale, il ...

Recuperare il ritardo nelle misure per l’adattamento ai Cambiamenti climatici delle città italiane : Il prossimo 16 luglio, organizzata dal “Green City Network”, si terrà a Milano una Conferenza nazionale dedicata all’adattamento ai cambiamenti climatici nelle città: tema tanto importante, quanto trascurato. Il cambiamento climatico in corso richiede sia misure di mitigazione, tese a ridurre le emissioni di gas serra per impedire che si aggravi con esiti catastrofici, sia misure di adattamento, tese a ridurre ...

La Terra può salvarsi dai Cambiamenti climatici : potrebbe ospitare altri 900 milioni di ettari di foresta : La Terra potrebbe tranquillamente ospitare altri 900 milioni di ettari di foresta in aree inutilizzate dall’uomo. Sarebbe dunque un vero e proprio ‘polmone verde’, grande quanto gli Stati Uniti, in grado di salvare il pianeta dai cambiamenti climatici riducendo del 25% l’anidride carbonica (Co2) atmosferica e di riportarla ai livelli di un secolo fa. Anche l’Italia potrebbe contribuire con 1,5 milioni di ettari di ...

Cambiamenti climatici - in California fa così caldo che le cozze si sono “cotte” nei loro gusci : decine di migliaia di molluschi morti : Quando le temperature superano soglia +30°C, inizia a tornare alla mente di tutti il vecchio modo dire “fa così caldo da poter friggere un uovo”. E in California si sono avvicinati molto a realizzare tutto questo. Infatti, nello stato Californiano fa così caldo che i frutti di mare hanno iniziato a “cuocersi” da soli! La coordinatrice Jackie Sones della UC Davis e della Bodega Marine Reserve ha scattato le foto (a corredo di questo articolo) che ...

ANBI : “Aumentare la resilienza dei territori ai Cambiamenti climatici consentirà 50.000 nuovi posti di lavoro” : “Il paradosso di un Paese oggetto sia di rischio idrogeologico che di rischio siccità costa all’Italia, in media, 2,5 miliardi di euro all’anno; nel 2017, la sola siccità causò danni diretti ed indiretti per circa 5 miliardi di euro. Occorre, pertanto, agire al fine di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, attivandosi preventivamente contro le alluvioni, ma anche per conservare, tutelare l’acqua e la sua qualità, in quanto risorsa ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sul calcio : la salute dei calciatori a rischio dalle giornate sempre più calde : Non solo il calcio giocato ma anche alcune curiosità, argomento di interesse riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici proprio legati al mondo del pallone, nel dettaglio prestazioni orari di gioco e anche l’esperienza dei fan si stanno modificando. E’ quanto sottolineato in un articolo pubblicato su Scientific American, la salute dei calciatori è messa a rischio dalle giornate ormai sempre più calde. “Giocare con ...

Cambiamenti climatici - rischio caldo record cinque volte più alto : “Senza azioni urgenti - in Francia temperature fino a +50°C entro la fine del secolo” : L’aumento della “concentrazione di gas serra nell’atmosfera provoca temperature record superiori di 2°C, invece di 1°C senza cambiamento climatico. Ciò vuol dire che un evento meteo si aggiunge ad una tendenza climatica la cui frequenza aumenta”, spiega François-Marie Breon, ricercatore francese dell’Institut Pierre-Simon Laplace, citato da Le Figaro. Secondo i ricercatori, questa tendenza alle ondate di caldo è ...

Tutela della biodiversità sull’altopiano della Sila : dalla sostenibilità all’impatto dei Cambiamenti climatici : Si è svolto ieri il primo dei tre appuntamenti dedicati alla presentazione del progetto Progea, finanziato dal PSR Calabria 2014-2020, all’interno della misura 16.1.1 “Supporto alla costituzione ed al funzionamento di gruppi operativi PEI”. Il progetto ha come focus principale la Tutela della biodiversità sull’altipiano della Sila, con particolare attenzione ai pascoli montani, e coinvolge come capofila Fattoria Biò, importante realtà, che ha ...

Toscana : la Val di Cornia laboratorio di innovazione per l’adattamento ai Cambiamenti climatici : Grazie ad un progetto comunitario LIFE REWAT, la Val di Cornia, in Toscana, è il primo territorio italiano, che applica una strategia coordinata (dai Contratti di Fiume alla ricarica delle falde in condizioni controllate) per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, che hanno già importanti ripercussioni su ecosistemi, settori economici, salute umana e benessere. Se ne è parlato a Pisa in un convegno alla Scuola Superiore ...

Partenone e Acropoli di Atene in pericolo per i Cambiamenti climatici - dicono gli scienziati : Secondo gli scienziati gli eventi meteorologici estremi degli ultimi anni stanno arrecando danni strutturali di grande rilievo ai monumenti presenti sull'Acropoli di Atene. Dove preoccupa, in particolare, lo stato di salute del Partenone, ritenuto ad oggi il grande malato della Grecia, nonostante le azioni di tutela iniziate a partire dagli anni Settanta.Continua a leggere

Cambiamenti climatici - Conte : “L’Italia è sensibile agli Accordi di Parigi” : “L’Italia sui Cambiamenti climatici è sensibile agli Accordi di Parigi. Condividiamo un partenariato con il Regno Unito su Cop26. E anche per quanto riguarda il commercio pensiamo che una riforma urgente è l’unico metodo per superare le tensioni che stanno facendo male a tutti“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, parlando al termine del G20 a Osaka. L'articolo Cambiamenti climatici, Conte: “L’Italia è ...

Cambiamenti climatici - l’appello degli economisti per il carbon princing : Gli economisti lanciano un appello per affrontare immediatamente il tema dei Cambiamenti climatici e adottare da subito la soluzione migliore che abbiamo a disposizione: mettere un prezzo sulle emissioni di carbonio. In una dichiarazione concisa ma efficace, gli economisti sottolineano che mettere un prezzo sulle attività inquinanti è la strada più efficiente e percorribile per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Sebbene non sia ...

Il buco dell’ozono favorisce i Cambiamenti climatici e altera gli ecosistemi : L'eccesso di raggi ultravioletti che arriva sulla Terra a causa della riduzione dell'ozonosfera (buco dell'ozono) determina cambiamenti climatici stravolgono gli ecosistemi, riducendo la produttività e spingendo gli animali a migrare lontano dalle aree abituali. Gli effetti più significativi si sono verificati nell'emisfero australe.Continua a leggere

Energia : Consorzio Italiano Biogas per lotta a Cambiamenti climatici (3) : (AdnKronos) - Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 il direttore CIB Christian Curlisi parteciperà al tavolo intitolato “Biologico e orti rinnovabili, nutrirsi naturalmente” e moderato da Francesco Ferrante (Kyoto Club), cui parteciperanno, tra gli altri, anche Maria Grazia Mammuccini (FederBio), D