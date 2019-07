California | terremoto di magnitudo 7 1 | il più forte degli ultimi 20 anni

Terremoto California - inizia la grande fuga : incubo “Big One” - la Faglia di Sant’Andrea spaventa gli USA [FOTO LIVE] : La California è stata colpita alle 20:19 locali (le 05:19 della notte italiana) da un violento Terremoto di magnitudo 7.1 a 17km di profondità, nella stessa zona già colpita il giorno precedente dal sisma di magnitudo 6.4 che aveva già provocato danni. L’epicentro è stato nella Searles Valley, un po’ più a Nord del precedente, nei pressi della base della Marina di China Lake famosa per i test missilistici. Le città più vicine sono ...

Terremoto California : “Possibile nuova scossa magnitudo 7” : A seguito della scossa registrata alle 05:19 UTC con epicentro a Ridgecrest, sussiste una possibilità su 10 che un altro Terremoto magnitudo 7 possa colpire la California entro la prossima settimana: lo ha dichiarato Lucy Jones, sismologa del California Institute of Technology ed ex consulente scientifico presso l’U.S. Geological Survey. Sarebbe “quasi certa“, a suo parere, una scossa magnitudo 5. L’esperta ritiene ...

Terremoto in California : chiesta la dichiarazione di emergenza : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 7.1, il governatore della California, Gavin Newsom, ha chiesto la dichiarazione di emergenza: “Ho formalmente chiesto una dichiarazione presidenziale di emergenza per l’assistenza federale diretta agli interventi di emergenza e di recupero a favore delle comunità colpite“, si legge nel comunicato riportato dalla NBC. L'articolo Terremoto in California: chiesta la dichiarazione di ...

Nuovo violento terremoto in California : “Abbiamo visto le case spostarsi” : “case spostate, crepe nelle fondamenta, muri crollati“: lo riportano su Twitter i vigili del fuoco di San Bernardino in California, a circa 190 km dall’epicentro del terremoto che alle 20:19 ora locale ha colpito la California. “I primi rapporti parlano di danni di rilievo“, affermano ancora le forze di soccorso. Oltre mille pompieri sono presenti sui luoghi del sisma. Intervistata dalla Cnn, Jessica Kormelink, ...

