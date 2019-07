CALCIOMERCATO ROMA NEWS El Shaarawy si riavvicina alla Cina? | Ultime notizie

CALCIOMERCATO ROMA - dalla Turchia : “Kolarov-Fenerbahce - è fatta” : Kolarov sta per lasciare la Roma per unirsi al Fenerbahce: accordo trovato, in Turchia danno già per conclusa la trattativa.“powered by Goal”Arrivato a Roma nell’estate del 2017, per Aleksandar Kolarov potrebbe essere giunta davvero l’ora di lasciare la capitale italiana per mettersi alla prova con la Super Lig, dove ad attenderlo c’è il Fenerbahce.Secondo quanto riportato dal portale turco ‘A Spor’, il terzino ...

CALCIOMERCATO ROMA - dalla Spagna rimbalza il nome di Mariano Diaz [DETTAGLI] : Calciomercato Roma – La Roma guarda in Spagna. Dopo l’arrivo praticamente definito del portiere del Betis Siviglia Pau Lopez, As rilancia la notizia secondo la quale la Roma sarebbe interessata all’attaccante del Real Madrid Mariano Diaz. L’attaccante brasiliano, tornato dal prestito al Lione, è uno dei sicuri partenti dalla Casa Blanca insieme a Dani Ceballos (vicino al Tottenham) e Marcos Llorente. Nelle scorse ...

CALCIOMERCATO ROMA - Brahimi un obiettivo se El Shaarawy va in Cina : La Roma non si farà trovare impreparata nel caso in cui El Shaarawy dovesse scegliere la Cina: nel mirino Brahimi, arriverebbe a parametro zero. Stephan El Shaarawy è certamente uno dei grandi protagonisti di questa sessione estiva di Calciomercato. Il 'Faraone', come noto, è da tempo nel mirino dello Shanghai Shenhua e, sebbene fino a qualche giorno la sua intenzione sembrava quella di restare in Italia, oggi un suo ...

CALCIOMERCATO ROMA - arriva il nuovo portiere : è fatta per Pau Lopez : Calciomercato Roma – Non solo movimenti in uscita, la Roma piazza un colpo importante anche in entrata. L’addio di Manolas che è passato al Napoli ha accentuato i malumori tra i tifosi giallorossi che adesso però possono sorridere per l’arrivo di un innesto di sicuro spessore. E’ stata conclusa negli ultimi minuti la trattativa per l’arrivo Pau Lopez, accordo raggiunto con il Betis Siviglia, operazione da 20 ...

CALCIOMERCATO ROMA - è fatta per l’arrivo di Pau Lopez : sarà il portiere più costoso della storia per i giallorossi : Il portiere spagnolo firmerà un contratto quinquennale dopo le visite mediche, in programma lunedì a Roma Nuovo arrivo in casa Roma, il nuovo direttore sportivo Petrachi ha piazzato il primo colpo subito dopo la conferenza stampa di presentazione. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di Pau Lopez, portiere del Real Betis che si trasferisce in Italia a titolo definitivo, dietro il pagamento di 20 milioni di euro più 7.5 derivanti dalla rinuncia ...

CALCIOMERCATO venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ La Roma insiste per Mertens - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: Ultime notizie 4 luglio 2019. Bivio per Insigne, ufficiale l'addio di Raul Albiol: ecco tutte le indiscrezioni sulle trattative.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Idea Fekir - valigia pronta per Marcano - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

CALCIOMERCATO ROMA - Strootman può tornare : scambio con Nzonzi? : La Roma pensa a un clamoroso ritorno di Strootman: l'olandese sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. Al Marsiglia potrebbe finire Nzonzi. Kevin Strootman di nuovo alla Roma e Steven Nzonzi al Marsiglia: come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', si tratta di un'idea recente balenata nella mente dei due club che non hanno avuto un'esperienza felice con i rispettivi giocatori, per nulla ...

CALCIOMERCATO ROMA news/ No al ritorno di Strootman - Bartra lontano - Ultime notizie - : Calciomercato Roma news: Ultime notizie giovedì 4 luglio. E' Mancini il dopo Manolas: ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

CALCIOMERCATO ROMA - offerti Defrel o Karsdorp per Veretout : no Fiorentina - solo 25M cash : La Fiorentina rifiuta la proposta della Roma di inserire Defrel o Karsdorp nell'affare Veretout: i giallorossi hanno scelto Mancini per la difesa. La Roma prova a spingere sull'acceleratore nell'operazione con la Fiorentina per Jordan Veretout. Decisi a battere la concorrenza di Napoli e Milan, entrambi interessati al centrocampista francese, i giallorossi ieri hanno provato a smuovere la trattativa ...

CALCIOMERCATO Inter – Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella - ma il giocatore vuole solo i nerazzurri : Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo l’Inter: se le parti dovessero riprendere le trattative si arriverà alla chiusura La cessione di Barella inizia a farsi complicata. Inter e Cagliari avevano un accordo di massima sulla base di 36 milioni più bonus e il giocatore aveva già dato il suo ok. Al momento dell’accordo finale però, l’Inter è ‘scomparsa’, per usare le parole del presidente Giulini, ...

CALCIOMERCATO ROMA – Pressing sull’Atalanta per Mancini - intanto El Shaarawy accetta l’offerta dello Shanghai : Il club giallorosso continua a lavorare per Gianluca Mancini, mentre El Shaarawy ha accettato l’offerta dello Shanghai Shenhua Continua il Pressing della Roma nei confronti dell’Atalanta, l’obiettivo è Gianluca Mancini: profilo scelto dal club giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. La società del presidente Pallotta ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che non convince i ...

CALCIOMERCATO giovedì 4 luglio : riecco Buffon. Joao Pedro all’Atalanta. Higuain-Roma - c’è la svolta! : Calciomercato 4 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 4 luglio. JUVENTUS– Visite mediche per Buffon al J Medical poi, nel pomeriggio, firma e ufficialità dell’operazione. Juventus forte anche su De Ligt, affare che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. 75 milioni di euro la richiesta dell’Ajax. MILAN– Da risolvere il mistero trequartista. […] L'articolo Calciomercato giovedì 4 luglio: riecco ...