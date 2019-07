Calciomercato Napoli | Icardi nei pensieri | scambio con Insigne?

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Ilè tornato forte su Mauro: pronti 60 milioni per l’Inter che ha chiesto informazioni su Lorenzopossibile.“powered by Goal”Che Maurosia stato in passato un obiettivo delè noto a tutti: Aurelio De Laurentiis ci provò offrendo addirittura un ruolo in un film alla consorte Wanda Nara, senza ottenere il sì della coppia che preferì rimanere a Milano.Quelli, però, erano altri tempi: l’argentino era il punto di riferimento dei nerazzurri, situazione precedente alla tempesta scatenata dal rifiuto di scendere in campo dopo aver perso la fascia da capitano in favore di Samir Handanovic. Ora il mondo si è completamente ribaltato.Tra dieci giorni scadrà la clausola rescissoria di 110 milioni valida soltanto per l’estero, cifra che nessuno pagherà: l’ex Sampdoria ha subìto una svalutazione per evidenti motivi comportamentali, ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Napoli cede Raul #Albiol al #Villarreal: è ufficiale - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Elmas l'obiettivo principale per il centrocampo. In alternativa, si pensa a #Pulgar del… - FabrizioRomano : Manolas al Napoli, tutto risolto: pagata la clausola da 36 milioni, la Roma prenderà Diawara per 21 milioni ?? @SkySport #calciomercato -