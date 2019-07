Calciomercato Milan | Mancini nuovo obiettivo | Veretout si avvicina

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) La Roma lo ha individuato come erede di Manolas, ma su Gianlucasi è mosso anche ilfacendo un sondaggio con il suo procuratore Riso.“powered by Goal”Ilprova a mettere i bastoni tra le ruote alla Roma nella corsa a Gianluca.L’idea è nata nelle ultime ore, quando secondo ‘Tuttosport’ la dirigenza rossonera ha incontrato il procuratore del difensore Giuseppe Riso.L’argomento principale della discussione è stato il futuro di Caldara (anche lui sotto la procura di Riso), ma nel frattempo ilha fatto anche un sondaggio per.Niente di concreto al momento, anche perché la Roma resta nettamente in vantaggio, ma comunque un tentativo per capire se ci sono i margini per una possibile trattativa.Si fanno invece passi avanti nell’affare: in questo caso il centrocampista francese appare più vicino alche alla ...

DiMarzio : #Calciomercato, le ultime sulla trattativa tra il #Milan e l'#Empoli per #Bennacer: l'affare è in chiusura - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro positivo tra #Milan e #Empoli per #Bennacer: c'è la volontà di chiudere anche in tempi br… - DiMarzio : #Calciomercato | In programma un incontro tra l'entourage di #Laxalt e il #Milan in sede -