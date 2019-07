Calciomercato | le ultime trattative | la telefonata tra de Ligt e Sarri | i nomi per il

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019)– Ilnon si ferma nemmeno nel weekend. Sky rivela un curioso retroscena nell’affare de-Juventus. Il difensore olandese avrebbe chiamatoper sapere in che modo vuole giocare e capire le idee del tecnico toscano. Nellanon si è fatto riferimento alla titolarità, cosa che sembra sia stata molto gradita dai bianconeri. Il Lecce lavora per la difesa. Tre ial vaglio del ds Meluso: Rossettini, Magnani e Silvestre. In particolare sembra essere l’argentino il nome più concreto per la retroguardia dei salentini. Il Parma mette a segno un colpo a centrocampo. Tesserato lo svincolato algerino Mehdi Abeid, ultima stagione 15 presenze e due gol al Digione, in Francia. Abeid ha vestito anche le maglie di Panathinaikos e Newcastle. La Roma è pronta a salutare El Shaarawy. L’esterno volerà lunedì in Cina per firmare ...

