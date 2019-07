Calciomercato Juventus e Napoli | sfida per Rafael Leão

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Duello tutto italiano traper, attaccante 20enne del Lille considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Kylian Mbappé.“powered by Goal”In Francia lo paragonano a Kylian Mbappé per caratteristiche tecniche e fisiche, confronto probabilmente un po’ azzardato ma non troppo: disi sono accorti in molti, anche in Serie A.In Italia sono due i club che vorrebbero acquistarlo:, che hanno già sondato il terreno con l’entourage del giocatore per capire quanti margini di manovra ci siano per trattare col Lille, proprietario del cartellino.I francesi lo tesserarono un anno fa dopo la rescissione unilaterale del contratto con lo Sporting Lisbona, avvenuta dopo l’aggressione subita dalla squadra per opera di alcuni ultras. Già allora laprovò a bloccarlo per rimpolpare la rosa dell’Under 23, ma venne ...

