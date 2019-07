Cagliari | ruba barchino utilizzato dai migranti | 64enne denunciato per ricettazione

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2019) Mediterranea, armatore: ‘Nel salvataggio i libici ci hanno intimato l’alt, l’abbiamo ignorato’. L’Alan Kurdi verso Lampedusa Mentre polizia e carabinieri bloccavano i, appena sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, in Sardegna, ha tentato dire ilusato dagli stranieri, ma è stato scoperto dagli agenti. Così unoriginario di Cosenza, ma residente a Sant’Anna Arresi, è statodai carabinieri di Teulada per. L’episodio è avvenuto venerdì: le forze dell’ordine avevano appena bloccato gli otto algerini arrivati in Sardegna e stavano procedendo con le varie operazioni, prima di trasferirli nel centro di accoglienza di Monastir (). I militari dell’Arma, affidati iagli agenti del ...

