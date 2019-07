Brindisi, suini maltrattati: denunciato imprenditore (Di sabato 6 luglio 2019) Gli animali erano malnutriti e tenuti in stato di abbandono. Sequestrata l'azienda zootecnica. Erano malnutriti e tenuti in stato di abbandono sedici suini di un'azienda zootecnica. La scoperta a Brindisi. Un allevatore, titolare dell'azienda, è stato per questo denunciato. Sono state, inoltre, messe sotto sequestro la macelleria e la rosticceria annesse all'allevamento. Gli animali erano nutriti con rifiuti e scarti dell'attività di ristorazione, come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" che ne dà notizia. (Di sabato 6 luglio 2019) Gli animali erano malnutriti e tenuti in stato di abbandono. Sequestrata l'azienda zootecnica. Erano malnutriti e tenuti in stato di abbandono sedicidi un'azienda zootecnica. La scoperta a. Un allevatore, titolare dell'azienda, è stato per questo. Sono state, inoltre, messe sotto sequestro la macelleria e la rosticceria annesse all'allevamento. Gli animali erano nutriti con rifiuti e scarti dell'attività di ristorazione, come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" che ne dà notizia.

Accanto all'azienda c'era anche una discarica abusiva di 5mila metri quadri di rifiuti pericolosi di proprietà dello stesso imprenditore. L'area è stata sequestrata. Le carne dei sedici suini, messi sotto sequestro, sono state giudicate non idonee al consumo umano. Gli animali, pertanto, non saranno macellati, ma sono comunque destinati all'abbattimento. Anche la macelleria e la rosticceria saranno chiuse per le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui versavano.



Non è il primo caso. Circa un anno fa, a Roma fu scoperto un allevamento in cui c'erano cavalli malnutriti e scheletrici. Dopo diverse segnalazioni dei cittadini, il proprietario dell'allevamento fu denunciato.