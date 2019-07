Bologna | rapina allo stadio Dall’Ara | rubati da 20mila euro degli abbonamenti

Bologna - 4 minorenni prendono di mira un disabile : per due volte immobilizzato e rapinato : A Bologna quattro ragazzini, tutti minorenni, hanno preso di mira un trentunenne che ha un disagio psichico e, con la scusa di offrigli un po' di marijuana, per due volte lo hanno immobilizzato e rapinato. La prima rapina sabato, poi ieri la baby gang ci ha riprovato. In tre sono stati arrestati.

Bologna - baby gang aggredisce e rapina un ragazzo disabile : tre minori arrestati : Erano in quattro. Tutti minorenni. Hanno fatto finta di offrire un po’ di marijuana a un ragazzo disabile e poi lo hanno immobilizzato e rapinato, per due volte. La doppia aggressione è avvenuta nella periferia di Bologna. Tre degli aggressori sono stati arrestati dalla polizia: il più piccolo è un bolognese di 15 anni, gli altri sono due sedicenni, uno nato in Albania e l’altro di origine marocchina nato a Vercelli. Il quarto ...