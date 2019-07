Bitter Sweet trama episodio 21 | Bulut scappa | Onder vuole accusare Ferit di rapimento

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Le anticipazioni della soap turca– Ingredienti D'Amore riportano novità interessanti e clamorosi colpi di scena. Nel 21esimo, in programma lunedì 8 luglio su Canale 5 alle 14:45 circa,di casa e Hakan trasforma questa opportunità per mettere in atto un piano malvagio ai danni die Nazli. Nel frattempo, i due protagonisti si ritrovano in una condizione di ordinaria confusione in amore. Riusciranno a chiarirsi dopo essersi baciati sotto la luna piena? Spoiler 8 luglio:bacia Nazli, Deniz rifiuta Alya Nazli è furiosa con Asuman che ha infranto il sogno dell'orfano: vivere con lo zio. La sorellina, dopo averle detto di essersi pentita per aver commesso quel gesto ignobile, le fa notare che anche lei ha pregiudicato la sentenza finale relativa all'affido esclusivo del bambino. L'aspirante cuoca, piena di sensi di colpa, corre da ...

nancy31766650 : RT @CanYamanTheKing: L'hashtag da usare per la dodicesima puntata di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore', è: #EffettoNazli. Tutte sintoni… - nancy31766650 : RT @CanYamanTheKing: L'hashtag da usare per la 15ª puntata di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore', è: #NonEssereGeloso. Tutte sintonizzat… - CobainsWings : È partita bitter sweet symphony e sto piangendo non ironicamente io non,,,,,,,, -