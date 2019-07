Bimbo trovato morto nel Tevere

Bimbo di due anni trovato morto nell'auto del vicino : era scomparso da un giorno : Era scomparso da un giorno, poi la tragica scoperta. Il corpo di un Bimbo di due anni del Texas, Sarbesh Gurung, è stato trovato morto dentro l'auto del vicino che era ferma,...

Beve il detersivo trovato in casa! Grave un Bimbo di 2 anni : È successo a Latina dove un bimbo di neanche due anni ha ingerito un acido disincrostante, di quelli utilizzati in casa per le pulizie. Ha bevuto del detersivo trovato in casa e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È successo a Latina dove un bimbo di neanche due anni ha ingerito un acido disincrostante, di quelli utilizzati in casa per le pulizie, in un momento di disattenzione dei ...

Bimbo di 6 anni scappa di casa per andare a scuola : ritrovato dai carabinieri in tangenziale : Si è svegliato all’alba, si è vestito da solo ed è uscito di casa per andare a scuola, malgrado l’anno scolastico sia appena finito. Un bambino di sei anni è stato rintracciato questa mattina da una pattuglia dei carabinieri di Carpi, nel Modenese, mentre camminava ai bordi della tangenziale Luosi, a Carpi. Il piccolo, avvicinato dai militari, ha raccontato di essere uscito mentre i genitori dormivano. ...

Nettuno - Bimbo di 2 anni morto nello stagno di casa/ Trovato riverso a faccia in giù : Nettuno, bimbo di due anni Trovato morto nello stagno di casa: il piccolo è stato Trovato riverso a faccia in giù da mamma e nonna

In catene e senza cibo per giorni : Bimbo trovato morto nel bagno di un hotel negli Stati Uniti : Un bambino di 12 anni è morto di fame e stenti dopo che è stato trovato incatenato e con un collare al collo da una settimana nel bagno di un motel in Indiana, dopo aver subito anche maltrattamenti e percosse. Eduardo Posso - scrive la Cnn - è morto in ospedale per complicazioni.Il padre, Luis Posso, 32 anni, e la compagna di lui, Dayana Medina-Flores, di 25, sono Stati arreStati con l’accusa di omicidio, abbandono di ...

Francia - incendio in Notre Dame : trovato piombo nel sangue di un Bimbo - test ai residenti : Elevate concentrazioni di piombo sono state riscontrate in un bambino che abita a Parigi, nel quartiere dell’Ile de la Cité, dove sorge la cattedrale di Notre-Dame colpita dall’incendio del 15 aprile. Le autorità francesi hanno pertanto invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un’analisi del sangue per valutare il livello di piombo. L’Agenzia regionale della ...

Milano : Bimbo di due anni trovato morto in casa : Aggiornamento ore 14:30 - È stato fermato dalla polizia Aljich Rhustic, il 25enne di origini croate accusato dalla moglie di aver ucciso il loro bimbo di due anni a Milano. Dopo aver telefonato al 112, l’uomo ha abbandonato l’appartamento lasciando la moglie da sola ad attendere i soccorsi in via Ricciarelli. Gli agenti lo hanno individuato poche ore dopo la chiamata in un’abitazione in zona Giambellino. A tradirlo il ...

