Beach volley | Mondiali Amburgo 2019 Quarti maschili | la mission impossibile di

Mondiali Beach volley – Il resoconto di giornata : out Menegatti-Orsi Toth - passano il turno Rossi-Carambula e Lupo-Nicolai : Fuori la coppia Menegatti-Orsi Toth, passano il turno Rossi-Carambula e Lupo Nicolai: ecco il resoconto di giornata dei Mondiali di Beach Volley Da domani inizierà il week-end conclusivo dei Campionati Mondiali di Amburgo e l’Italia si presenterà con due coppie ancora in corsa. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale, con conseguente quinto posto raggiunto da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth per mano delle canadesi Pavan-Melissa, ...

Beach volley - World Tour 2019 Qidong. Zuccarelli/Traballi subito eliminate : Bruciante eliminazione al primo turno per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi, che hanno chiuso la prima giornata di gare al torneo 2 stelle di Qidong in Cina con una sconfitta al debutto e una vittoria nella complicata finale per il terzo posto del girone che però non è bastata ad evitare uno dei peggiori due punteggi tra le terze classificate che ha causato l’uscita immediata del torneo delle italiane. La coppia azzurra aveva iniziato molto ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Lupo/Nicolai sfatano il tabu Mondiale : sono ai quarti per la prima volta!!! : Si erano fermati agli ottavi per due volte, una volta in più Paolo Nicolai in coppia con Matteo Martino ai Mondiali di Roma. Insomma, sembravano stregati i quarti di finale del Mondiale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che oggi hanno riscritto un pezzo di storia e si sono presi il quarto di finale di domani contro i campioni europei, dominatori delle classifiche e della stagione Mol/Sorum. Una vittoria sofferta e, per questo, ancora più bella ...

Cagliari kinderiadi-trofeo regioni Beach volley - in palio titolo U.18 : Il meglio del Beach volley giovanile è pronto a scendere in campo a Cagliari sulla spiaggia del Poetto: dall'8 al 10 luglio la città sarda

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth : il sogno si spegne ai quarti. Canadesi troppo forti : Si ferma nei quarti di finale la corsa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth al Mondiale di Amburgo. Le azzurre scelgono (ma sarebbe meglio dire viene loro imposto dalle avversarie) il modo peggiore per lasciare la rassegna iridata: una partita incolore contro Humana-Paredes/Pavan, assolute padrone del campo nei due set velocissimi giocati sul centrale di Amburgo. Poco reattive, quasi rassegnate fin dalle prime battute di gioco, le azzurre ...

Beach volley - Mondiale Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth : il sogno si spegne nei quarti. Canadesi troppo forti : Si ferma nei quarti di finale la corsa di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth al Mondiale di Amburgo. Le azzurre scelgono (ma sarebbe meglio dire viene loro imposto dalle avversarie) il modo peggiore per lasciare la rassegna iridata: una partita incolore contro Humana-Paredes/Pavan, assolute padrone del campo nei due set velocissimi giocati sul centrale di Amburgo. Poco reattive, quasi rassegnate fin dalle prime battute di gioco, le azzurre ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019 (5 luglio). Italia : missione leggenda. Tre coppie a caccia dell’impresa : E’ il giorno più lungo e, si spera, più bello per l’Italia del Beach volley ai Mondiali di Amburgo. Mai tanta Italia nella fase finale di un Mondiale (due coppie maschili agli ottavi, una femminile ai quarti): solo una volta, a Klagenfurt 2001, due coppie azzurre si spinsero fino agli ottavi nel torneo femminile con Gattelli/Perrotta che si fermarono lì e Bruschini/Solazzi riuscirono a raggiungere i quarti, poi da lì in avanti, solo ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019 (5 luglio). Italia : missione leggenda. Tre coppie a caccia dell’impresa : E’ il giorno più lungo e, si spera, più bello per l’Italia del Beach volley ai Mondiali di Amburgo. Mai tanta Italia nella fase finale di un Mondiale (due coppie maschili agli ottavi, una femminile ai quarti): solo una volta, a Klagenfurt 2001, due coppie azzurre si spinsero fino agli ottavi nel torneo femminile con Gattelli/Perrotta che si fermarono lì e Bruschini/Solazzi riuscirono a raggiungere i quarti, poi da lì in avanti, solo ...

Beach volley - World Tour 2019 Qudong. Le “cinesi” Zuccarelli/Traballi a caccia del podio : Ancora una trasferta cinese e un torneo cinese a 2 stelle del World Tour per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che da questa notte saranno impegnate sulla sabbia di Qidong, in Cina, per un appuntamento che affianca il Mondiale in corso di svolgimento ad Amburgo e fa ripaertire il circuito mondiale dopo quasi tre settimane di stop. Le azzurre affronteranno alle 2 di questa notte per la semifinale del girone le norvegesi Lunde/Helland-Hansen, ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Menegatti/Orsi Toth nella storia : sono ai quarti! : Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth scrivon o una pagina importante della storia del Beach volley azzurro, essendo la terza coppia a raggiungere un quarto di finale della rassegna iridata dopo Bruschini/Solazzi nel 2001 a Klagenfurt e Menegatti, ancora lei, con Cicolari a Stare Jablonki 2013. Sei anni dopo e dopo tante peripezie Marta Menegatti è ancora lì, in coppia con Viktoria Orsi Toth che, un anno dopo il rientro dalla squalifica, si ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 - Cagliari. Le liste di ingresso : si dividono le strade degli Ingrosso - Jessica Allegretti e Giulia Toti vogliono il tris : La prima notizia è che non ci sarà un doppio tris nel circuito tricolore. La terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley, in programma nel week end in arrivo a Cagliari, non vedrà infatti al via Matteo Ingrosso, in coppia con il fratello Paolo che invece si affiancherà al vice campione del mondo Under 21 Jakob Windisch che, concluso l’impegno in Sardegna, volerà in Turchia per affrontare assieme al compagno Cottafava ...

Beach volley - Campionato del Mondo Amburgo 2019. Tris di coppie azzurre a caccia dell’impresa : Non si può più sbagliare ad Amburgo. Tre le coppie azzurre che scenderanno in campo oggi in altrettante sfide senza ritorno, per i sedicesimi di finale maschili e gli ottavi femminili in una delle giornate più dense di emozioni della rassegna iridata tedesca. Aprono Lupo/Nicolai che alle 11 affrontano gli iraniani Salemi/Vakili che finora hanno raggiunto risultati importanti solo nel circuito asiatico (primo posto a Torkaman e secondo posto a ...

Campionati mondiali di Beach volley : eliminati Caminati e Ranghieri - la coppia azzurra fallisce l’accesso ai sedicesimi : Gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro i padroni di casa Bergmann-Harms Si ferma nel lucky losers la corsa di Caminati-Ranghieri nella rassegna iridata di Amburgo. La coppia tricolore, infatti, non è riuscita a strappare il pass per i sedicesimi di finale dopo la sconfitta per 2-0 (21-19, 21-16) rimediata questa sera contro i padroni di casa Bergmann-Harms. Un ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Ranghieri/Caminati non sono lucky losers : eliminati dai tedeschi : Si ferma nel turno preliminare ad eliminazione diretta la corsa di Alex Ranghieri e Marco Caminati nel Campionato del Mondo di Beach volley ad Amburgo. La coppia italiana è uscita sconfitta 2-0 dalla sfida contro i tedeschi Bergman/Harms che in stagione avevano già sconfitto Rossi/Carambula. Partenza a razzo dei tedeschi che scattano subito sul 7-2 e poi subiscono la rimonta degli azzurri che arrivano fino al 18-17 ma si arrendono con il ...