Basket | Universiadi 2019 | nel torneo maschile Italia senza gloria | Stati Uniti imbattuti

Basket - Universiadi 2019 : Italia-Germania 67-81 - azzurri sconfitti nello scontro diretto per accedere ai quarti di finale : Si conclude prematuramente l’avventura della Nazionale italiana nel torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Canada e la vittoria nella seconda giornata contro l’Ungheria, la formazione allenata da Andrea Paccariè è scesa in campo in un gremito PalaBarbuto, ma è stata superata dalla Germania con il punteggio di 67-81 vedendo sfumare la qualificazione ai quarti di ...

Basket - Universiadi 2019 : riscatto Italia - Norvegia sconfitta 70-53 - domani sfida decisiva con la Germania : Arriva la prima vittoria per l’Italia alle Universiadi 2019. Al PalaBarbuto di Napoli, gli azzurri guidati da coach Andrea Paccariè sconfiggono per 70-53 la Norvegia, guadagnandosi dunque la possibilità di entrare nella fase a eliminazione diretta con la sfida di domani contro la Germania. Gli azzurri partono bene, grazie alla positiva vena da tre di Mussini e Picarelli che lanciano i propri compagni sul +9. La Norvegia, pur meno forte ...

Basket - Universiadi 2019 : prima vittoria dell’Italia. Stati Uniti di misura sull’Ucraina - equilibrio nel gruppo B : prima vittoria per l’Italia nel torneo di Basket alle Universiadi 2019 di Napoli. Gli azzurri hanno sconfitto la Norvegia per 70-53 e per la qualificazione ai quarti di finale sarà decisiva la partita con la Germania, che hanno perso oggi contro il Canada e dunque sono a due punti come la Nazionale italiana. vittoria di misura per gli Stati Uniti, che hanno superato l’Ucraina per 58-57. Gli americani sono in testa al proprio girone e ...

Universiadi 2019 – Basket : Italia battuta all’esordio - gli azzurri cedono nettamente al Canada : La selezione canadese si è imposta 96-70 sugli azzurri, tenendo in mano il pallino del gioco per larga parte del match Comincia in salita l’Universiade degli azzurri. Nella gara d’esordio del Girone D l’Italia è stata battuta dal Canada per 96-70. Miglior marcatore è stato Federico Mussini con 19 punti. In doppia cifra anche Valerio Cucci con 14 punti (e 10 rimbalzi) e Riccardo Visconti con 10 punti. In una gara difficile contro una ...

Basket - Universiadi 2019 : successo sofferto per gli Stati Uniti - Italia sconfitta dal Canada nella prima giornata : Dopo la prima giornata dedicata interamente al torneo femminile, si è aperto oggi il programma del Basket maschile alle Universiadi 2019 di Napoli. Le 16 squadre presenti sono suddivise in quattro gironi da quattro e soltanto le prime due accederanno al tabellone principale e potranno proseguire la lotta per le medaglie. Le partite della competizione si svolgono in quattro sedi differenti: il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

Basket - Universiadi 2019 : Canada-Italia 96-70 - netta sconfitta all’esordio per gli azzurri nel torneo maschile : Si apre con una sconfitta l’avventura della Nazionale italiana nel torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019. Di fronte al pubblico del PalaDelMauro di Avellino, la selezione guidata da Andrea Paccariè si è arresa con il punteggio di 96-70 al cospetto del Canada, senza dubbio una delle squadre più temibili della competizione. Gli azzurri hanno pagato soprattutto le difficoltà nel trovare la via del canestro nel primo e ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : i risultati della seconda giornata. USA a fatica - l’Australia domina il Canada : Si è completata la seconda giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019. Dopo questo turno di partite solamente nel gruppo C non si conoscono il nome delle due squadre qualificate per i quarti di finale. Tutto tranquillo per gli Stati Uniti, che hanno battuto a fatica anche Cina Taipei per 93-85, mentre la Slovacchia ha superato il Messico ed ha ancora speranza di passare il turno. Tutto molto facile per l’Australia che ha ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel Basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.53 calcio femminile – All’intervallo Sudafrica-Corea del Nord 0-6, USA-Italia 1-1. 21.50 basket – Finisce 96-70 tra Canada ed Italia. Pesante sconfitta per gli azzurri.25-8 il parziale degli ultimi 10 minuti. 21.46 basket – Il Canada dilaga nell’ultimo quarto: al 38′ lo score recita 90-65, parziale di 19-3 in otto minuti. 21.44 calcio femminile – ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia sotto col Canada nel Basket maschile - azzurre raggiunte dagli USA nel calcio femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.42 calcio femminile – Pareggio degli USA: Castaneda al 30′ trova il gol dell’1-1 con l’Italia. 21.40 calcio femminile – Dilaga la Corea del Nord: 5-0 sul Sudafrica dopo quaranta minuti di gioco. 21.38 basket femminile – Russia-Argentina 60-49 (33′). 21.36 basket – Russia-Croazia 42-39 (33′), USA-Finlandia 46-47 (29′). 21.34 basket ...

Basket - Universiadi Napoli 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia del Basket maschile sarà presente alle Universiadi 2019 che andranno in scena a Napoli dal 3 al 14 luglio. La nostra Nazionale è stata inserita nel girone con Canada, Norvegia e Germania: gli azzurri cercheranno di qualificarsi ai quarti di finale e di inseguire una medaglia di fronte al caloroso pubblico del PalaBarbuto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite dell’Italia ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : vittorie per Stati Uniti - Russia e Cina nella prima giornata - assente l’Italia : Si è conclusa la prima giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019 di Napoli. Il regolamento della competizione, alla quale non partecipa la Nazionale italiana, prevede quattro gironi da quattro squadre ciascuno e una prima fase all’italiana al termine della quale le prime due classificate accederanno al tabellone dei quarti di finale. Le quattro sedi delle partite sono il Pala Del Mauro di Avellino, il Pala Barbuto di ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Attesa per la Cerimonia d’Apertura - spazio a tuffi e Basket : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi mercoledì 3 luglio si apre ufficialmente la kermesse riservata agli studenti di tutti gli Atenei del Mondo. Grande spettacolo a Napoli per una prima giornata effettiva che non assegna medaglie ma che si preannuncia estremamente avvincente e appassionante. L’Attesa ...