Attesa per basket | Italia cerca pass

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio - Italia protagonista nel nuoto - Attesa per le fiorettiste. Di Martino quinto nella pistola 10m : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.02 TIRO A VOLO – L’attenzione si sposta sulla finale del trap femminile dove è impegnata l’azzurra Fiammetta Rossi, seconda in qualificazione 14.58 TIRO A SEGNO – Medaglia d’oro per il sudcoreano Park, argento al cinese Zhang e bronzo all’iraniano Poorhosseini, come già detto Di Martino chiude al quinto posto con qualche ...

Regione Toscana - Commissione approva legge per tutela migranti : cure - dimora e cibo a irregolari in Attesa di rimpatrio : È stata approvata oggi in Commissione sanità e politiche sociali dell’Assemblea Toscana la legge regionale per i “diritti fondamentali”. Il passaggio successivo sarà farla arrivare in aula nella prossima seduta del Consiglio regionale. La proposta ribattezzata “Disposizioni per tutela dei bisogni essenziali della persona umana” ha l’obiettivo di arginare il problema della gestione degli immigrati sul territorio attraverso ...

ROSA PERROTTA HA PARTORITO?/ L'Attesa 'social' del lieto evento tra rumors e smentite : ROSA PERROTTA ha PARTORITO? Il silenzio social della tronista e di Pietro Tartaglione mette in crisi i fan di Uomini e donne in delirio...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Attesa per la Cerimonia d’Apertura - spazio a tuffi e basket : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi mercoledì 3 luglio si apre ufficialmente la kermesse riservata agli studenti di tutti gli Atenei del Mondo. Grande spettacolo a Napoli per una prima giornata effettiva che non assegna medaglie ma che si preannuncia estremamente avvincente e appassionante. L’Attesa ...

Sky – In Attesa di James a Napoli si lavora per il centrocampo : Sky da le ultime notizie sul mercato del Napoli. Per James Rodriguez ci sarà ancora da aspettare, ma intanto De Laurentiis non resta fermo e si concentra sul centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, sarebbero due i nomi su cui Giuntoli si sta concentrando “Il Napoli in attesa di James sta lavorando sul centrocampista: l’obiettivo numero uno è Elmas del Fenerbahce mentre l’alternativa è Pulgar del Bologna con la clausola rescissoria da 15 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Berrettini passa al secondo turno! Cecchinato e Caruso out. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone. Federer avanza. Muguruza eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

