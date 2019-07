Atletica | Yeman Crippa Imperatore! Trionfo nella Coppa Europa dei 10000 m | l’azzurro

Atletica - Londra ospita la Coppa Europa dei 10.000 metri : Yeman Crippa guida la delegazione azzurra : L’Italia si presenta con due squadre al completo, sei uomini e sei donne, e con molte punte che possono ben figurare come singoli e per la classifica a squadre Volano a Londra gli azzurri dei 10.000 metri: decolla domani la spedizione per la Coppa Europa di specialità, in programma sabato 6 luglio nella capitale britannica alla Parliament Hill Athletics Track, nel vivace contesto della Night of the 10,000m PBs. L’Italia si presenta con due ...

Atletica - Coppa Europa 10000 metri 2019 : i convocati dell’Italia - spiccano Yeman Crippa e Sara Dossena : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa dei 10000 metri che si disputerà sabato 6 luglio a Londra (Gran Bretagna) nel contesto della Night of the 10,000 m PBs presso il Parliament Hill Athletics Track. Saranno presenti 12 azzurri (6 uomini e 6 donne), spiccano in particolar Yeman Crippa, bronzo europeo di specialità e terzo lo scorso anno in questa ...

Atletica – Diamond League - buoni risultati per El Otmani e Yeman Crippa nella tappa di Rabat : Il 27enne dell’Esercito ottiene lo standard per i Mondiali di Doha nei 5000 metri, Crippa centra il primato personale alla seconda uscita stagionale nei 1500 nella sesta tappa della IAAF Diamond League, a Rabat, ottimo risultato di Said El Otmani. Il 27enne dell’Esercito ha ottenuto sui 5000 metri lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha, centrando un eccellente 13:19.30 che migliora di ampio margine il vecchio ...

Atletica - Diamond League 2019 : Yeman Crippa firma il personale sui 1500 - azzurro in forma a Rabat : Yeman Crippa si conferma in un eccellente stato di forma e si rende protagonista di un buon 1500 a Rabat (Marocco) dove si sta disputando la sesta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. L’azzurro, capace un paio di settimane fa di timbrare un superlativo 13:09.52 sui 5000 metri al Golden Gala (terzo italiano di sempre), si è cimentato su una distanza più breve e ha comunque ben figurato ottenendo il suo primato personale. ...

Atletica - Golden Gala 2019 : ottima prestazione di Yeman Crippa - al terzo miglior tempo italiano di sempre sui 5000 metri! : Eccellente performance di Yemaneberhan “Yeman” Crippa sui 5000 metri questa sera al Golden Gala. Sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma, il ventiduenne mezzofondista nato a Wollo, in Etiopia, ma divenuto italiano per adozione (assieme a tutti i suoi 8 fratelli) è riuscito a fermare i cronometri sul tempo di 13’09″52, primato personale per oltre dieci secondi rispetto al suo precedente, che era il 13’18″83 ...