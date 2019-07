Arzignano | è fatta per l’arrivo dell’attaccante Vincenzo Ferrara

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Si muove anche il calciomercato Serie C, nelle ultime è stata conclusa una trattativa.è un nuovo calciatore dell’Valchiampo, si tratta di un attaccante esterno classe 1993, originario di Caserta è un prodotto del settore giovanile del Sassuolo con cui ha esordito all’età di 17 anni. Successivamente ha indossato le maglie di Reggiana ed Aprilia tra prima e seconda divisione della Lega Pro, poi quelle di Virtus Castelfranco, Este ed Ambrosiana in Serie D. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Virtus Verona. Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: il Pescara su Scamacca, pressing del Perugia su Iemmello L'articolo, èper l’arrivo dell’attaccanteCalcioWeb.

CalcioWeb : #Arzignano, è fatta per l'arrivo dell'attaccante #VincenzoFerrara - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Arzignano, in avanti fatta per Ferrara -