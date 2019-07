Arte del riordino | consigli e abitudini

Tour de France 2019 - orari di pArtenza e arrivo della prima tappa Bruxelles-Brussell : i paesi che verranno attraversati : Scatterà oggi, sabato 6 luglio, l’edizione 2019 del Tour de France, con la prima tappa: saranno 194.5 i km con via ed arrivo a Bruxelles. partenza fittizia alle ore 12.00, partenza reale alle 12.25, mentre l’arrivo è previsto tra le ore 16.50 e le ore 17.16. Di seguito l’elenco completo di vie, strade e paesi attraversati dalla corsa oggi: tappa 1 cronotabella Bruxelles-Brussell km 194.5 SABATO 6 LUGLIO BELGIQUE BRUSSEL VC ...

I 100 anni della Maglia Gialla - l’omaggio a Eddy Merckx e la pArtenza da Bruxelles : benvenuti al Tour de France 2019 : La Maglia Gialla compie 100 anni! Il Tour de France la celebra con una versione diversa presente in ogni tappa: omaggiati i luoghi simbolo della Grande Boucle e i protagonisti del passato. Domani la partenza da Bruxelles in onore del leggendario Eddy Merckx I preparativi sono ormai ultimati, i dettagli dell’ultimo sono stati sistemati: è tutto pronto per l’inizio del Tour de France 2019! La prestigiosa corsa Francese prenderà ...

Ecco le cArte che ribaltano ?la decisione del giudice su Carola : Giuseppe De Lorenzo Il giudice non ha riconosciuto la motovedetta della GdF come nave da guerra. Ma altre sentenze dicono il contrario Nell'ordinanza che ha liberato Carola Rackete dagli arresti domiciliari c'è un punto, in particolare, che ha fatto infuriare il ministro Salvini. Ovvero la decisione di "assolvere" il capitano della Sea Watch 3 dall'accusa di aver speronato la motovedetta della Guardia di Finanza. Un verdetto ...

Astronomia - tempeste di polvere sul Polo Nord di MArte : le immagini della sonda Mars Express [GALLERY] : La sonda Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea ha catturato le foto del Polo Nord di Marte avvolto da tempeste di polvere. In particolare, le tempeste sono 8 e sono state registrate tra il 22 maggio e il 10 giugno. Le tempeste, formate e dissipate nell’arco di tre giorni, da Nord si disperdono verso l’equatore e verso i grandi vulcani spenti Elysium Mons e Olympus Mons. Nelle immagini della gallery scorrevole in alto a ...

Gaza - appello alla comunità medica per restare dalla pArte della pace : La Striscia di Gaza, con una popolazione di oltre 2 milioni di persone, è da oltre 10 anni sotto un blocco aereo, navale e di terra, imposto da Israele, che ha gradualmente danneggiato le infrastrutture pubbliche, in particolare il settore sanitario.Ho visto con i miei occhi, avendo lavorato come medico a Gaza per circa 1 anno, come l’accesso alle cure per i palestinesi nella Striscia costituisca una sfida quotidiana.Oggi questa ...

Tour de France 2019 - si comincia da Bruxelles! Tutte le pArtenze dall’estero della storia della Grande Boucle : Il Tour de France 2019 prenderà il via domani da Bruxelles, che ospiterà per la seconda volta la Grande Partenza, dopo quella del 1958. La capitale del Belgio è stata scelta per onorare il 50° anniversario dalla prima vittoria della maglia gialla del mitico Eddy Merckx. Nelle 105 edizioni fino ad ora disputate, il Belgio aveva ospitato complessivamente quattro volte la partenza del Tour. Infatti oltre a quella già citata nel 1958, ci sono state ...

‘Ndrangheta a Nord - nelle cArte i legami politici del clan : “A Lonate Pozzolo i voti dei boss in cambio di posti in giunta” : Trecento voti bastavano per far vincere un sindaco. Solo che erano voti di ‘ndrangheta. Non c’è solo l’affare dei parcheggi dell’aeroporto di Malpensa nell’ultima operazione antimafia della procura di Milano. Trentaquattro arresti in otto province, accuse che vanno dall’associazione mafiosa alle lesioni e allo spaccio di droga, e una certezza: “Negli ultimi dieci anni, nonostante le indagini e gli ...

Festa dell’Indipendenza - Trump : “Torneremo sulla Luna e pianteremo la bandiera americana su MArte” : Il maltempo ha rischiato di mandare a monte le fastose celebrazioni volute dal presidente Donald Trump per il 4 Luglio a Washington. I temporali sulla capitale statunitense hanno ritardando il discorso che il tycoon ha tenuto al Lincoln Memorial e l’esibizione dei Blue Angels, i jet acrobatici della marina militare. “Torneremo sulla Luna molto presto e pianteremo la bandiera americana su Marte“: questa una delle affermazioni di ...

Golf - European Tour 2019 : Padraig Harrington infiamma il primo giro dell’Irish Open - buona pArtenza per la spedizione italiana : Si è conclusa con una gradita sorpresa la prima giornata del Dubai Duty Free Irish Open 2019, appuntamento dello European Tour che rientra nel prestigioso circuito delle Rolex Series e che si svolge presso il Golf Club di Lahinch, cittadina della Contea di Clare collocata sulla costa occidentale dell’isola irlandese. La classifica provvisoria vede al comando uno dei beniamini del pubblico di casa, ovvero l’irlandese Padraig ...

Atalanta - conclusa la visita allo stadio da pArte dei delegati Uefa : le novità : Si è conclusa la due giorni di sopralluoghi dei cinque componenti della delegazione dell’Uefa al Gewiss Stadium di Bergamo in vista delle deroghe per la disputa delle partite casalinghe dell’Atalanta nella prossima Champions League. La nota sul sito ufficiale del club nerazzurro parla di “incontri e confronto” con il direttore operativo nonché coordinatore unico dei lavori, Roberto Spagnolo, e coi ...

MArtello in mano e grande cuore - gesto da campione di Peter Sagan : il Tour de France comincia all’insegna dell’umiltà : Il corridore della Bora ha interrotto il proprio allenamento per ultimare i preparativi per la prima tappa del Tour de France Un gesto da campione, anzi da vero uomo. Come pochi se ne vedono a questi livelli nello sport. Il protagonista è Peter Sagan che, nonostante fosse impegnato ad allenarsi in vista del Tour de France, ha deciso di posare la bici e mettersi a… costruire una struttura da utilizzare nella prima tappa della grande ...

Terribile falla nel PSN di PS4 : i dati delle cArte di credito sono a rischio hacker? : Diciamoci la verità, il PSN di PS4 è un buon servizio. Al netto dei difetti, la piattaforma di casa Sony, in accoppiata con l'abbonamento a PlayStation Plus, è utilissima per quanti vogliono dilettarsi in multiplayer con i propri titoli preferiti, sia in coop che in intensi scontri competitivi. Permette poi di avere accesso a tutta una serie di sconti esclusivi, alcuni per altro attivi proprio in questo momento su PlayStation Store. Senza ...

Stranger Things ripArte da Italia1 – Cast e trama della terza stagione : Stranger Things 3 L’attesa è finita: le creature mostruose del Sottosopra sono tornate. Oggi, in occasione del 4 luglio, Netflix ha rilasciato la terza stagione di Stranger Things, la serie fantascientifica, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, diventata un vero e proprio cult per gli appassionati del genere. Otto nuovi episodi, ambientati a metà degli anni ‘80, che permetteranno di vedere come proseguirà la vita dei giovani ...

Alfa Romeo Giulia Grand Tour – Alla scoperta delle bellezze dell’Italia a bordo di un’opera d’Arte : Hertz e Garage Italia presentano Alfa Romeo Giulia Grand Tour, Alla scoperta delle bellezze d’Italia a bordo di un’opera d’arte DAlla partnership tra Hertz Italia e Garage Italia nasce un sodalizio per interpretare lo stile italiano e creare proposte su misura per rendere l’esperienza di noleggio unica, esclusiva e inedita. Una collaborazione nata dAlla comunanza di valori e una visione completamente nuova di vivere il viaggio. Oggi Hertz ...