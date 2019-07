Android Auto arriva su otto modelli Ford | terrestri ed extraterrestri come la

L’Auto Chess di Valve sbarca su Android con Dota Underlords : Dota Underlords è un gioco di strategia basato su Auto Chess, la popolare mod di Dota 2 che ha attirato oltre 8 milioni di fan del popolare MOBA. Il gameplay propone battaglie strategiche basate sugli scacchi con eroi da reclutare e potenziare da schierare nella scacchiera per salire di grado e dimostrare di essere degno di regnare su Guglia bianca. L'articolo L’Auto Chess di Valve sbarca su Android con Dota Underlords proviene da ...

Google illustra quali sono state le scelte adottate per la realizzazione della Modalità scura nelle principali applicazioni, come Foto, Calendario e News.

Per chi usa la tastiera Gboard sul proprio device Android può risultare utile saper disattivare il correttore automatico su quest'ultima. Spesso infatti tale correttore non funziona alla perfezione e corregge in modo errato le parole.

La nuova interfaccia di Android Auto ha imboccato la via del rilascio. I cambiamenti sono parecchi, funzionali ed estetici

Scrypted Home Automation è un'applicazione che mette a disposizione una piattaforma domotica per utenti esperti e sviluppatori che consente di trasformare in un hub domestico i dispositivi Android come smartphone, Android TV e NVIDIA SHIELD TV.

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti, Google Assistant si silenzia Automaticamente nel momento in cui viene collegato ad alcuni dispositivi Bluetooth

Nel corso del Google I/O 2019 abbiamo appreso che Android Auto avrebbe ricevuto un'importante revisione del suo design e nell'ultimo aggiornamento dell'app si vede come Google stia gettando le basi per questa riprogettazione denominata "Boardwalk" in vista del suo rilascio previsto per questa estate.

Android Auto è un'applicazione gratuita, disponibile per il display di alcune Auto, che vi permette di utilizzare diverse applicazioni utilizzando la funzione vocale dell'app e di conseguenza senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Pare che il colosso di Mountain View stia lavorando ad una nuova funzione di automazione per gli smartphone Google Pixel con Android Q

Google annuncia due nuove funzioni per Android Q: Find My accessories e un nuovo look per le impostazioni Bluetooth.

L'AGCM avvia un procedimento istruttorio nei confronti di Google, accusata di aver rifiutato un'app di Enel X Recharge.

Al Google I/O 2019, che si è concluso ieri, c'è stato spazio per Android Auto e per la Driving Mode di Google Assistant. Vediamoli in alcuni video.

Nellannuale incontro con gli sviluppatori, Google ha annunciato novità anche per Android Auto. A partire dallestate prossima verranno introdotti aggiornamenti che consentiranno di sfruttare meglio lassistente vocale per la guida. Sulle Auto con protocolli di connettività compatibili sarà possibile anche attivare alcune funzioni da remoto con le paroline magiche Hey Google. Oltretutto, il software per lAuto di Mountain View avrà una grafica ...

Siete dei fanatici di Android Auto, e non vedete l'ora che riceva aggiornamenti in grado di migliorare sensibilmente l'interfaccia utente a bordo del vostro veicolo? Possiamo capirvi bene, e siamo anche lieti di annunciarvi che sono attese novità importanti a margine del Google I/O 2019, in apertura oggi 7 maggio. Gli sviluppatori hanno riservato una buona fetta di funzionalità anche ad Android Auto, che entro l'estate dovrebbe ricevere un ...