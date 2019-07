Ana Karoline Nazario esce allo scoperto | è lei la nuova fiamma di Romario

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Marco Gentile La studentessa brasiliana ha annunciato su Instagram di essere innamorata dell'ex fuoriclasse del calcio brasiliano: "Solo io so cosa sento per te! Un misto di amore, orgoglio e volontà!"è stato uno degli attaccanti più forti e prolifici da metà degli anni ottanta fino ad arrivare al 2009, quando decise di ritirarsi dall'attività agonistica all'età di 43 anni. Il brasiliano ex Barcellona, Vasco da Gama, Valencia e Psv Eindhoven nel corso della sua lunga carriera ha realizzato 691 gol con i club in 888 presenze complessive in tutte le competizioni. Le reti diventano oltre 700 se si considerano anche i 55 centri in 70 apparizioni con la maglia della nazionale brasiliana con cui ha anche vinto un Mondiale, contro l'Italia nel 1994, due Cope America e una Confederations Cup, più un argento alle Olimpiadi di Seul nel 1988 con i verdeoro sconfitti in finale ...

BieelTirulipo : Ana Karoline Costa credoooo -