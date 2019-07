Al via il progetto “Mare senza…frontiere” nelle spiagge iblee

Al via il progetto per rendere sicuro l’editing genomico - il bisturi molecolare che cura o elimina le cellule malate : È chiamata “editing genomico” la tecnica del “taglia e cuci” del DNA che promette di cancellare mutazioni dannose alla base di malattie genetiche ed, eventualmente, riscrivere quelle benefiche. Questa tecnica è al centro di un progetto di ricerca coordinato dall’Università di Pisa che ha appena ricevuto dall’Europa un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro, di cui oltre 1 milione destinato all’Ateneo pisano. “L’obiettivo del progetto ...

Università : al via il progetto europeo Yufe - c'e' anche Tor Vergata : Yufe, Young Universities for the Future of Europe, è una delle 17 alleanze di Università europee scelte dalla Commissione Europea

Procuratie vecchie a Venezia - al via progetto rilancio : Il Comune di Venezia da' il semaforo verde al recupero delle Procuratie vecchie in piazza San Marco. A Ca' Farsetti, e' stato presentato progetto

Punteruolo rosso : il Comune di Genova avvia un progetto pilota : Saranno 365 le palme sottoposte a trattamenti nel nuovo progetto pilota per la lotta al Punteruolo rosso. Lo comunica il Comune di Genova. L’infestazione e il continuo propagarsi del Punteruolo rosso in tutto il bacino del Mediterraneo dimostrano la difficoltà, fino ad oggi, di adottare misure sufficienti per arginarne la diffusione. Le prime notizie dell’infestazione a Genova risalgono al 2015, con una palma colpita nel parco ...

Energia : al via progetto per produrre elettricità a basso costo da biomasse : Sviluppare impianti a biomassa[1] per produrre Energia elettrica senza emissioni a meno di 0,10 €/kW, con un’efficienza più che doppia rispetto alle tecnologie attuali (dal 20% al 50%) e a costi molto contenuti in termini di investimento ed esercizio[2]. Sono gli obiettivi del progetto europeo BLAZE[3], che vede la partecipazione di 9 partner, tra cui l’ENEA e l’Università degli Studi Guglielmo Marconi nel ruolo di coordinatore. BLAZE, ...

Al via MICADO - il progetto europeo per il monitoraggio dei rifiuti radioattivi : Standardizzare la gestione dei rifiuti radioattivi, a partire dalla loro caratterizzazione non distruttiva fino al trasporto, stoccaggio e monitoraggio in tempo reale. E’ questo l’obiettivo del progetto MICADO (Measurement and Instrumentation for Cleaning And Decommissioning Operations), partito il 3 giugno, grazie a un finanziamento Euratom, e alla sinergia tra 8 partner europei con solida esperienza nel campo dei rifiuti radioattivi, delle ...

Incidente Venezia - Toninelli : via le grandi navi - “progetto definitivo entro giugno” : Il progetto definitivo per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca a Venezia arriverà entro il mese di giugno: lo ha confermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. “Stiamo cercando di affrontare il problema in maniera concreta. Abbiamo ereditato i problemi e li stiamo risolvendo. Sono arrivati tre studi di fattibilità ed entro giugno verrà preso in considerazione ...

Ryder Cup 2022 – Al via il progetto Golf è donna - il green sempre più rosa : Venerdì 31 maggio all’Olgiata Golf Club di Roma conferenza di presentazione del progetto della Federazione Italiana Golf per la crescita del movimento femminile in partnership con Susan G.Komen Italia e con il patrocinio di CONI e R&A. Prima iniziativa: un Open Day nei circoli aderenti Il green si colora di rosa per coinvolgere sempre di più l’universo femminile nell’ambito del progetto Ryder Cup 2022. Nasce Golf è donna, progetto ...

Al via a Matera progetto recupero farmaci non scaduti : Al via a Matera progetto recupero farmaci non scaduti. Grazie all'accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Ambiente : rischio estinzione per la trota mediterranea - al via un progetto UE per salvarla : Una specie vulnerabile in tutta Europa e a rischio estinzione in Italia: è quella della trota mediterranea, una volta molto diffusa nei bacini fluviali di molte regioni ed oggi minacciata da diversi fattori di origine umana rischia di sparire per sempre. Tutto questo a danno del nostro patrimonio di biodiversità e dell’equilibrio degli ecosistemi naturali tipici del nostro Paese. Per scongiurare questo rischio è nato “Life ...

Auto diventa batteria con ruote - al via progetto Nissan-Enel x-Rse : Auto diventa batteria Oggi in Italia circolano 38 milioni di veicoli, dei quali solo 20 mila sono elettrici o ibridi. Si stima però che entro il 2030

Campidoglio - al via Circo Maximo Experience - un progetto unico per rivivere la storia del Circo Massimo : Dal 23 maggio 2019 i visitatori potranno viaggiare nel tempo con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia sperimentate per la prima volta in un’area all’aperto di così ampie dimensioni Apre al pubblico il progetto innovativo di valorizzazione in realtà aumentata e in realtà virtuale di uno dei luoghi più significativi della storia della città, il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di ...

Al via il progetto “Plastic Free” : Porto Antico di Genova dice addio alla plastica : addio alla plastica per il Porto Antico di Genova. È stato presentato ieri mattina, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, del Direttore della Porto Antico di Genova Spa Alberto Cappato, dell’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo e dell’esploratore italiano Alex Bellini, il progetto “Plastic Free”. L’iniziativa, mirata alla riduzione del consumo di plastica monouso, nasce dall’alleanza tra ...

Tumore al seno : al via il progetto di ricerca Radiomica Exprivia/Italtel e Sirm : Un progetto di ricerca in Radiomica, con l’obiettivo di ottimizzare le informazioni diagnostiche delle indagini radiologiche e di individuare ulteriori reperti che siano di ausilio nel predire con maggiore precisione e con largo anticipo l’insorgenza dei tumori, la loro evoluzione e scegliere la terapia più efficace, a cominciare da quelli al seno. Il progetto avviato da Exprivia|Italtel e dalla Società italiana di radiologia medica ...