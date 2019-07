5 storie per capire lo spirito di Spider-Man

wired

(Di sabato 6 luglio 2019)-Man sarà anche Far From Home, ma per fortuna potremo presto trovarlo in un cinema vicino casa. Il film approda nelle sale italiane il 10 luglio e non sarà mai troppo presto per i fan di Spidey e dell’universo cinematografico Marvel Comics, in trepidante attesa del vero epilogo ad Avengers: Endgame. Il vostro amichevole Uomo ragno di quartiere farà la conoscenza di Mysterio e lotterà al fianco di Nick Fury contro un’invasione di mostri elementali. Questa la trama del film che trapela dai trailer, di-Man: Far From Home, ma conosce bene-Man e il suo pantheon di supercriminali avrà già intuito che non tutto è come sembra. https://www.youtube.com/watch?v=t90CMbS YGU Coraggioso, sfortunato, altruista sino allo stremo, convinto che da grandi poteri derivino grandi responsabilità, Peter Parker si conferma come uno dei supereroi più iconici e riconoscibili in ...

