Zola al Sun | “Mi hanno detto che me ne sarei andato quando gli altri posti erano già

(Di venerdì 5 luglio 2019) Gianfrancoha parlato del suo addio al Chelsea ai microfoni dei SunSport: “Ho scoperto tardi che non avrei continuato,ormai negliteam tutte le posizionigià occupate. Lavorare per un club come il Chelsea però è stato un bene per la mia carriera, sono stato allenatore in seconda di Sarri ma adesso la mia principale ambizione è tornare head coach. Voglio ringraziare i giocatori, tutto lo staff tecnico e tutti i tifosi e il club per l’anno meraviglioso che abbiamo avuto. Il Chelsea è nel mio cuore e sono stato così orgoglioso di ottenere così tanto per il club”. Non c’è più posto sulla panchina dei blues perdopo l’arrivo di Frank Lampard, ma lui insiste che spera di restare non Inghilterra e augura buona fortuna al successore di Sarri. L'articoloal Sun: “Miche me negli...

