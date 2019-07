Zazzaroni | “Solo il Napoli ha fatto un’offerta a Icardi”

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dare le ultime novità sul futuro di Mauro Icardi “C’è una presenza delsicura sul calciatore e la tematica può andare da 2 settimane ad un mese. La proposta è stata già fatta ad Icardi e finché ilresta senza attaccante e Icardi all’Inter, la trattativa può sbloccarsi. Anche alla Juve piace, ma non è un ostacolo perché tra la Juve e Icardi non c’è trattativa anche perché Dybala non vuole andare all’Inter”. L'articoloilhaun’offerta a Icardi” ilsta.

