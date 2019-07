World Kiss Day | il bacio è questione di chimica

World Kiss Day - cosa imparare dai baci più amati di film e serie tv : L'augurio migliore che ci si possa fare per il World Kiss Day è baciare tanto. Fa bene alla salute, al cuore e all'eros. Non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo. Per variare un po' o per un primo bacio da conquistare proprio il 6 luglio, nella giornata internazionale dedicata alla parentesi rosa tra le parole ti amo, cinema e tv abbondano di ispirazioni. Anzi, nel primo troviamo i baci cult. Nelle serie tv quelli che più abbiamo atteso o leghiamo ...