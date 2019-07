Wimbledon – “Pendejo | hijo de puta” | Nadal perde la calma contro Kyrgios | il maiorchino

sportfair

(Di venerdì 5 luglio 2019) Rafasi difende dalle accuse di aver insultatoin spagnolo: il tennistafa chiarezza nella conferenza stampa diMatch duro e divertente quello che ha opposto Rafaa Nicknel secondo turno di. Il tennista, nonostante un po’ di fatica, è riuscito a spuntarla, contenendo i colpi di classe e quelli di testa del tennista australiano.ha anche tentato di colpire lo stessocon un passante al corpo, episodio che ha fatto infuriare lo spagnolo (e per il qualenon si è scusato, anzi…). Sul web si è sparsa la voce cheabbia insultatoin spagnolo, apostrofandolo con le parole ‘pendejo’ (cretino) e ‘de puta’ (figlio di puttana’. In conferenza stampa Rafa ha fatto chiarezza sulla vicenda: “non è vero. ‘Pendejo’ è un termine argentino, ‘de puta’ è un qualcosa che non dico mai. ...