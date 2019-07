Wimbledon – Kyrgios tenta di fare male a Nadal | pallata al corpo | Rafa si infuria! VIDEO

Wimbledon – “Pendejo - hijo de puta” - Nadal perde la calma contro Kyrgios : il maiorchino fa chiarezza in conferenza stampa : Rafa Nadal si difende dalle accuse di aver insultato Kyrgios in spagnolo: il tennista maiorchino fa chiarezza nella conferenza stampa di Wimbledon Match duro e divertente quello che ha opposto Rafa Nadal a Nick Kyrgios nel secondo turno di Wimbledon. Il tennista maiorchino, nonostante un po’ di fatica, è riuscito a spuntarla, contenendo i colpi di classe e quelli di testa del tennista australiano. Kyrgios ha anche tentato di colpire lo ...

Wimbledon – Sempre il solito Kyrgios : “scusarmi per la pallata nel petto a Nadal?” - la risposta è sorprendente : Kyrgios fa discutere dopo l’eliminazione a Wimbledom: le parole dopo la sfida con Nadal sono sorprendenti E’ andata in scena ieri la sfida tra Kyrgios e Nadal, valida per il secondo turno di Wimbledon. Il maiorchino ha avuto la meglio sull’australiano, staccando così il pass per i 16esimi, ma non sono mancate le polemiche. A far discutere è infatti l’atteggiamento del solito Kyrgios che in conferenza stampa si è ...

Wimbledon 2019 : Rafael Nadal supera Nick Kyrgios e si qualifica per il terzo turno : Rafael Nadal si qualifica per il terzo turno di Wimbledon 2019. Il numero due del mondo ha sconfitto in quattro set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) 7-6(3) dopo tre ore e sette minuti di gioco. Una bella prestazione dello spagnolo, che ha superato quello che doveva essere l’ostacolo più complicato nella sua prima settimana. Nadal parte subito bene nel match, trovando il break in apertura. Un vantaggio che ...

Wimbledon – Rafa Nadal fatica ma stacca il pass per il terzo turno - steso Kyrgios in quattro set : Il tennista spagnola suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Kyrgios, battuto con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 Rafa Nadal stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il tennista spagnolo suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Nick Kyrgios, battuto in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty - Nadal (con Kyrgios) e Serena Williams. Fuori Kerber! Fognini al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

Wimbledon – Kyrgios e il rapporto con Nadal : “non berrei mai una birra insieme a lui!” : Nick Kyrgios parla del suo rapporto con Nadal prima della loro sfida a Wimbledon: il tennista australiano rispetta l’avversario, ma non andrebbe mai a bere una birra insieme a Rafa Super sfida al secondo turno di Wimbledon con Nick Kyrgios e Rafa Nadal pronti a darsi battaglia in un match tutto da gustare. Il tennista australiano, sempre molto incline a dichiarazioni sopra le righe, questa volta ha mostrato molto rispetto verso il ...