Volleyball Nations League | niente semifinale per l’Italia | decisiva per le azzurre la

(Di venerdì 5 luglio 2019) Nella garaper il passaggio alle semifinali,, come contro la Turchia, ha offerto una prestazione non positiva La nazionale italiana femminile è stata eliminata dalla Final Six della2019, dopo aver ceduto alla Cina 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-22). Nella garaper il passaggio alle semifinali, come contro la Turchia, ha offerto una prestazione non positiva, subendo per larga parte della gara il gioco delle avversarie. Di fronte al numeroso pubblico cinese, presente sugli spalti del Nanjing Olympic Sports Centre, Chirichella e compagne hanno faticato a entrare in partita, cedendo nettamente il primo set. Nel secondo la nazionale azzurra si è dimostrata più combattiva, ma non è riuscita a portare a termine la rimonta. Diverso l’andamento del terzo parziale, le ragazze di Mazzanti sono sempre state avanti, resistendo ai ...

