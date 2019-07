Volley femminile | Nations League 2019 | USA-Brasile 3-1 | le americane vincono il girone

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Dopo un esordio decisamente deludente, la Nazionale italiana torna in campo per la seconda partita del girone eliminatorio della Final Six della Nations League 2019 di volley femminile in scena a Nanchino (Cina). La netta sconfitta contro la Turchia ha messo la formazione allenata da Davide Mazzanti con le spalle al muro e la sfida con la Cina rappresenterà un vero e proprio scontro diretto per accedere alla semifinale. Nella partita di questo ...

Lega Volley summer tour - al via la pallavolo da spiaggia femminile : Torna lo spettacolo della Serie A di pallavolo femminile sulle più belle spiagge italiane. Anche l'estate 2019 sarà caratterizzata dall'appuntamento con il Lega volley summer tour, il...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia contro le giovani cinesi per cancellare la figuraccia con la Turchia : cancellare la figuraccia inattesa soprattutto nelle dimensioni, e per conquistare la semifinale che alla vigilia sembrava scontata ma, vista la squadra azzurra ieri, ora è già un traguardo più che apprezzabile. Questi gli obiettivi dell’Italia di Mazzanti nella sfida che le vede opposte oggi alle 13.30 alle padrone di casa della Cina che ha scelto di non sovraccaricare di impegni le titolari, puntando sulle qualificaioni olimpiche in ...

Italia-Cina Volley femminile - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi venerdì 5 luglio si gioca Italia-Cina, match valido per la Final Six della Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Nanchino per affrontare le padrone di casa in una partita da dentro o fuori, un vero e proprio scontro diretto che vale la qualificazione alle semifinali del prestigioso torneo internazionale: entrambe le squadre sono state sconfitte dalla Turchia all’esordio e dunque soltanto la ...

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 oggi (5 luglio) : programma - orari e tv delle partite : Si concluderà nella giornata di oggi la fase eliminatoria della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile in scena in questi giorni a Nanchino (Cina). Le ultime due partite in programma definiranno il programma delle semiFinali e saranno determinanti per il cammino della Nazionale italiana di Davide Mazzanti nella prestigiosa competizione internazionale. La prima sfida metterà di fronte Stati Uniti e Brasile, in uno scontro diretto ...

Volleyball Nations League femminile – Final Six : esordio amaro per l’Italia - domani la sfida decisiva : Volleyball Nations League Final Six: la Turchia batte l’Italia 3-0, domani decisiva la sfida con la Cina esordio amaro per l’Italia nella Final Six della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre sono state sconfitte nettamente dalla Turchia 3-0 (25-21, 25-15, 25-21) al termine di una gara incolore. Le vice campionesse mondiali sin dal primo set non sono riuscite ad esprimere il proprio gioco, al contrario della la Turchia che invece è ...

Volley femminile - Nations League 2019. Italia-Turchia 0-3 - Mazzanti : “Troppa fatica - non è riuscito niente : non eravamo noi” : L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia con un netto 3-0 all’esordio nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre non sono mai state in partita a Nanchino e ora dovranno assolutamente sconfiggere la Cina se vorranno qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “È ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia 0-3 - le pagelle delle azzurre. Egonu in crisi - che fatica in ricezione : L’Italia è stata sconfitta dalla Turchia con un netto 3-0 nel match valido per la Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state travolte a Nanchino e ora dovranno battere la Cina se vorranno qualificarsi alle semifinali. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 5. Lontanissima dalla fuoriclasse capace di risolvere le partite con le sue micidiali bordate e con gli attacchi ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni - sfida decisiva con la Cina : L’Italia ha perso contro la Turchia il primo match della Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre non sono mai riuscite a tenere testa alla compagine di Giovanni Guidetti e sono capitolate con un rapido 3-0. Un risultato netto e severo per la nostra Nazionale che ora è chiamata a un incontro da dentro o fuori per qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale: le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia 0-3 - azzurre travolte in Final Six. Si decide tutto con la Cina : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Turchia all’esordio nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state sconfitte con un sonoro 3-0 (25-21; 25-15; 25-21) dalla formazione di coach Giovanni Guidetti e hanno incominciato nel peggiore dei modi la propria avventura negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale ha incamerato una sonora batosta a Nanchino e ...

LIVE Italia-Turchia 0-3 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre irriconoscibili : le turche passeggiano e dominano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59: L’appuntamento è per domani alle 13.30 per Italia-Cina che deciderà la seconda semiFinalista del gruppo A. Grazie per averci seguito e buona giornata 14.58: Di sicuro le ultime settimane fra vacanze e lavoro duro in vista della qualificazione olimpica non hanno aiutato ma l’Italia vista oggi contro la Turchia è veramente troppo brutta per essere vera e quindi la speranza è ...

LIVE Italia-Turchia 0-2 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre irriconoscibili anche nel secondo set : 10-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-22 Ace di Paola Egonu 18-22 Out il diagonale stretto di Karakurt 17-22 Mano out di Sylla da zona 4 16-22 Il muro di Egonu 15-22 Out il servizio di Sorokaite 15-21 Ancora Egonu da zona 2 14-21 L’attacco di Egonu 13-21 Fallo in palleggio di Orro 13-20 Out Sylla da zona 4 13-19 Vincente il primo tempo di Gunes 13-18 Vincente il primo tempo di Danesi. Orro Finalmente trova la traiettoria ...

LIVE Italia-Turchia 0-2 Volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre inguardabili nel secondo set : 15-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 In rete il primo tempo di Chirichella. Che disastro l’Italia 0-2 Out l’attacco di Pietrini 0-1 Il muro della Turchia 14.27: Italia irriconoscibile, inguardabile, lontanissima parente della squadra che aveva affrontato le qualificazioni. Non può bastare una decina di giorni lontano dal campo per spiegare una prestazione così negativa delle Azzurre che devono cercare tutte le ...