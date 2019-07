Volley femminile | Nations League 2019 Mazzanti | “Final Six dolorosa | l’Italia ha perso

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-1 ed è stata eliminata dalla Final Six delladi, le azzurre non sono così riuscite a qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Feder. DAVIDE: “Per noi questa è stata una Final Six molto rapida e molto. Sapevo che avremo pagato qualcosa a livello di gioco, tenuto conto della pausa prima del torneo, però, non mi aspettavo che la squadra perdesse così tanto ritmo. Sono stati due giorni di pura fatica, abbiamo incontrato problemi a esprimere qualsiasi cosa del nostro gioco: i tempi d’attacco, il muro-difesa. Onestamente mi sembra molto difficile pensare che una pausa di pochi giorni ci abbia fatto perdere così tanto a livello di gioco. Prima della Final Six reputavo il ...

