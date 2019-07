oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019)la figuraccia inattesa soprattutto nelle dimensioni, e per conquistare la semifinale che alla vigilia sembrava scontata ma, vista la squadra azzurra ieri, ora è già un traguardo più che apprezzabile. Questi gli obiettivi dell’di Mazzanti nella sfida che le vede opposte oggi alle 13.30 alle padrone di casa della Cina che ha scelto di non sovraccaricare di impegni le titolari, puntando sulle qualificaioni olimpiche in programma fra un mese e schierando la formazione Under23 già incontrata e battuta dall’in amichevole prima dell’inizio della. L’vista ierila Turchia ha ricordato, per qualità (scarsa) di gioco, la squadra azzurra che un anno fa si affacciava alla grande manifestazione internazionale con giocatrici spaesate, alcune delle quali alla prima vera trasferta azzurra in giro per il mondo che impiegò ...

OA_Sport : Italia-Cina volley femminile, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - OA_Sport : Volley femminile, Nations League 2019: Italia contro le giovani cinesi per cancellare la figuraccia con la Turchia - StabiaChannel : #Sport #Volley - A1 Femminile. Confermata Ludovica Dalia, si occuperà anche del Villaggio del Volley LEGGI LA NEWS:… -