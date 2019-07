Volley femminile | Nations League 2019 | Italia-Cina 1-3 | le pagelle delle azzurre Non

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’è stata sconfitta dallaper 3-1 ed è stata eliminata dalla Final Six delladi, lehanno dovuto dire addio al sogno di qualificarsi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale: un risultato inatteso perché la nostra Nazionale si presentava tra le favorite agli atti conclusivi della manifestazione. Di seguito leragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA EGONU: 8. L’è solo lei per larghissimi tratti, il pallone passa sempre nelle sue mani, mette a segno 38 punti ma non bastano a una Nazionale troppo dipendente dal suo opposto e poco incisiva. OFELIA MALINOV: 5. Alza soltanto per Egonu, il suo gioco è poco variegato, dimentica le schiacciatrici per larghi tratti e fatica a entrare in partita risultando troppo prevedibile. ELENA PIETRINI e LUCIA BOSETTI: 5. Prova sottotono per entrambe le ...

