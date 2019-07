Volley | Dick Kooy si unisce all’Italia! L’olandese in collegiale verso il preolimpico

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019)parteciperà aldi preparazione al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: lo schiacciatore di origini olandesi, italiano per matrimonio, si è reso disponibile alla causa e dunque si aggregherà al gruppo che si riunirà a Civitanova da domani fino al 15 luglio. Si tratta di una grande novità per la Nazionale Italiana che potrà contare sull’apporto del 31enne che nelle ultime due stagioni ha giocato con la Dinamo Mosca e che vanta un passato alla Lube e a Modena. Il martello, che da ottobre dovrebbe vestire la casacca di Piacenza (manca soltanto l’ufficialità), sarà un rinforzo importante per la nostra selezione ma è necessario fare una precisazione: massimo un giocatore che ha già militato in passato con un’altra Nazionale può essere convocato per una competizione internazionale (ha difeso i colori dell’Olanda), quel posto ...