VIDEO Marc Marquez MotoGP | GP Germania | “Importante partire bene | ma le Yamaha sono

Marcelo Junior - tutto suo padre : la rovesciata a Footvolley è pazzesca! [VIDEO] : Tale padre, tale figlio. Mai detto fu più azzeccato quando si parla del terzino brasiliano del Real Madrid Marcelo e di suo figlio. Stessa folta chioma di capelli e stessa… tecnica. Col pallone, due giocolieri. La dimostrazione? Una partita di Footvolley in spiaggia. I due giocano contro, ma la rovesciata del figlio è perfetta e anche il padre si meraviglia, e lo va ad abbracciare. Ecco il video, direttamente dal profilo Instagram ...

Veronica Peparini e Andreas Muller/ VIDEO - Mengoni tace ma Marcello Sacchetta... : Veronica Peparini e Andreas Muller sempre più innamorati. La coppia ha postato su Instagram il Video di una coreografia che sta facendo impazzire i fan

VIDEO Marc Marquez - GP Olanda 2019 : “Sono quasi caduto - allora ho iniziato a pensare alla classifica” : Marc Marquez chiude al secondo posto nella gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP: “Penso che abbiamo fatto la scelta giusta. Sono quasi caduto, allora ho iniziato a pensare alla classifica. Il weekend è stato difficile e quindi questi venti punti valgono quanto una vittoria“. LA VIDEO INTERVISTA A Marc Marquez roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO GP Olanda 2019 MotoGP : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Vicino ai primi - va bene così” : Marc Marquez si è dovuto accontentare del quarto posto sulla grigllia di partenza del GP d’Olanda 2019, lo spagnolo non è riuscito a esprimersi al meglio in qualifica e ha mancato la prima fila per la prima volta in stagione. L’alfiere della Honda si ritiene comunque soddisfatto del risultato e dà l’appuntamento a domani visto che potrà sfoggiare un buon passo gara come ha dichiarato al termine delle qualifiche. Di seguito il ...

È successo in TV – 28 giugno 1990 : Marco Columbro a Bellezze al Bagno (VIDEO) : Nell'estate 1990 la sigla della seconda edizione di "Bellezze al Bagno" in onda su canale5 è cantata da Marco Columbro: "E allora ditelo".#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/Sihm1J2pqN— lallero (@see_lallero) June 16, 2019 E' il 28 giugno 1990, l'estate italiana non è fatta solo di mondiali ma anche di giochi e divertimento. Così a Bellezze al Bagno dopo una prima edizione condotta da Milly Carlucci (in una delle ...

Amici - Marco Carta gioca con la figlia di Susy Fuccillo (VIDEO) : Marco Carta in versione zio premuroso. È quello che emerge dal video che il cantante ha pubblicato su Instagram poche ore fa. Nelle immagini il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2008 e del Festival di Sanremo 2009 è intento a giocare con una bambina. Si tratta di Cristiana, la figlia di un'altra ex allieva del talent show, ossia la ballerina Susy Fuccillo. Visualizza questo post su Instagram Ho aspettato tanto questo ...

La Zanzara - Mario Giordano contro David Parenzo : "Schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) : Violento scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la ...

Scontro a La Zanzara - Mario Giordano dà dello «schifoso marchettaro - raccomandato di mer*a» a David Parenzo. Lui se ne va : «Ti querelo perché sei uno stron*o» – VIDEO : David Parenzo - La Zanzara Duro Scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce il programma radiofonico di Radio 24 insieme a Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento. Tema della diatriba: la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti bloccata in mare ormai da giorni a poca distanza da Lampedusa. I due non se le mandano a dire, con accuse anche personali e minacce di querela. Giordano non usa mezzi termini nel ...

Seat Music Awards 2019 Again/ VIDEO - premi e cantanti : Marco Mengoni il più atteso : Seat Music Awards 2019 Again: cantanti e premi. Stasera torna su Rai1, il terzo appuntamento conclusivo dell'evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

VIDEO-Marca : “Fabian Ruiz l’artista. Ancelotti ha plasmato un giocatore che è uno spettacolo” : “L’artista”. Definisce così Fabian Ruiz il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Fabian è stato protagonista della partita di ieri della Spagna Under 21, vinta 5-0 contro la Polonia: ha segnato un gran bel gol (il terzo) e preso due traverse. Scrive di lui Marca: “Che giocatore di Fabian! Ancelotti ha plasmato un calciatore che è uno spettacolo. Fa tutto bene. E’ tornato dopo giorni difficili e lo ha fatto dalla porta ...

Diretta/ Danimarca Austria Under 21 - risultato 1-0 - streaming VIDEO Rai : Intervallo : Diretta Danimarca Austria Under 21 streaming video Rai: cronaca live della partita di Udine, che è valida per il gruppo B agli Europei Under 21 2019.

DIRETTA/ Danimarca Austria Under 21 - risultato 0-0 - streaming VIDEO Rai : si comincia! : DIRETTA Danimarca Austria Under 21 streaming video Rai: cronaca live della partita di Udine, che è valida per il gruppo B agli Europei Under 21 2019.

Diretta Danimarca Austria Under 21/ Streaming VIDEO Rai : solo cinque i precedenti : Diretta Danimarca Austria Under 21 Streaming video Rai: cronaca live della partita di Udine, che è valida per il gruppo B agli Europei Under 21 2019.