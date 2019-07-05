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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19 | 45 Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 19:45 (Di venerdì 5 luglio 2019) Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA 24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA VIA PONTINA LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA MENTRE IN DIREZIONE EUR SI STA IN CODA TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE ...
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