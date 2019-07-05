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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 10 | 30 Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2019 ore 10:30 (Di venerdì 5 luglio 2019) Viabilità DEL 05 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA FLAMINIA SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI, SULLA STRADA REGIONALE SABINA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO TRA IL KM 10 ED IL KM 21 TRA LE 7 E LE 19, CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 Km/h SUL TRATTO INTERESSATO; ...
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