Via della Seta | in bici dal Trentino alla Cina per una buona causa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Yanez e Giacomo sono due novelli Marco Polo. Dallo scorso aprile stanno percorrendo circa 10mila km incletta in 100 giorni, dal. Sono testimonial di Admo, l’Associazione donatori di midollo osseo, e sono in cammino per sensibilizzare l’opinione pubblica ed essere portatori di fiducia e di vita. Il loro progetto si chiama Soul Silk: soul come “anima” e silk come “”, il nomevia che è per un centinaio di giorni la loro casa. Sono partiti dall’Italia il 19 aprile scorso, per dimostrare che si può avere il coraggio di fare qualcosa di straordinario e che si può viaggiare in modo ecosostenibile. Stanno scalando una vetta per ciascuno degli Stati eurasiatici che incontrano, utilizzando gli sci d’alpinismo o a piedi: dMarmolada fino ai 5137 metri del Monte Ararat e ai 7134 metri del Pic Lenin. Per il viaggio utilizzano delleclette ...

eziomauro : Razzismo nel bresciano, la mail della ditta ai fornitori: 'Non mandate corrieri di colore' - Agenzia_Ansa : Lorenzo Insigne con la maglia n.10 degli Azzurri calcia la palla infuocata e accende il braciere delle Universiadi… - ilfoglio_it : Putin fischiato a Roma. Le auto della scorta e quella con il leader russo passano per via del Tritone a Roma. E c'è… -