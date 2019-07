Verona | riprende oggi l’attività irrigua del Consorzio Leb

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019), 5 lug. (AdnKronos) – Dispostada parte delle Autorità competenti la riapertura dell’attivitàdelLeb, in questi giorni parzialmente sospesa nell’area della bassa veronese, padovana e vicentina in via precauzionale per la verifica dello stato di salute delle acque superficiali dei canali interessati dagli sversamenti delle sostanze inquinanti, dopo l’incendio dell’altro giorno all’azienda di vernici di Breganze.Superato lo stato di criticità, le aziende agricole potranno ora beneficiare nuovamente del servizio irriguo nelle portate massime concesse dalle autorità competenti, più che mai necessario dato lo stato delle culture e le difficile condizioni climatiche.‘Un sentito ringraziamento va alle maestranze dele a tutti coloro che si sono prodigati per superare il difficile momento che ha interessato ...

larenait : #Verona, il bastione Santo Spirito riprende vita con i murales VIDEO - effettomusic : ????#FIORELLAMANNOIA: il '#PERSONALETOUR' riprende lunedì 8 luglio dal TEATRO ROMANO di VERONA e prosegue nei luoghi… - astronavemusica : #FiorellaMannoia: dopo il tutto esaurito delle prime date teatrali a maggio, il 'PERSONALE TOUR' riprende lunedì 8… -